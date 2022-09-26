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張震自爆「我只有開車比較狠」　想拍一部女兒可以看的戲

▲張震想拍一部小孩子可以看的戲。（圖／記者葉政勳攝）
▲張震想拍一部小孩子可以看的戲。（圖／記者葉政勳攝）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-26 15:37:032022-09-26 15:45:45

金馬影帝張震客串南韓犯罪影集《毒梟聖徒》，飾演中國黑幫老大「陳震」，不僅狠飆台語三字經，還拿電鋸活生生地鋸斷他人的腳，堪稱是從影以來最殘暴的角色，別於過往的銀幕形象，對此，張震竟說：「大家對我的認識淺了！」爆料自己開車滿狠的。

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▲張震劇中飾演飾演黑幫老大陳震，以賣安非他命維生。（圖／Netflix）
▲張震在《毒梟聖徒》飾演黑幫老大陳震，以賣安非他命維生。（圖／Netflix提供）
張震接受《電癮好選喆》節目主持人簡立喆專訪，被問到演出如此狠毒的角色，心裡有沒有過不去的關卡，張震說突然冷冷地說：「可能大家對我的認識比較淺了，我自己的內心其實比陳震更狠！」語畢立刻說：「沒有啦！開玩笑！」自爆除了開車比較狠以外，各方面都是以和為貴。

▲張震參與南韓影集《毒梟聖徒》演出。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.15）
▲張震待人處事以和為貴。（圖／記者葉政勳攝）
聊及該場鋸人腳的戲，張震表示，看劇本時還滿喜歡的，被簡立喆虧「你果然內心很陰暗」，他解釋：「因為看劇本是一回事，真的到了現場拿到那個電鋸，馬達一拉起來...那個轉動，真的感覺很不一樣！」不過拍攝時很安全，鏈鋸其實沒有上鋸齒，只是空轉。

相隔15年二度和河正宇合作，拍《一代宗師》練八極拳拿下武術冠軍的張震，與河正宇在劇中「一招過肩摔」的身手，兩人有沒有過招？張震大笑：「沒有！他過肩摔看起來滿厲害，哈哈哈哈！我們的量級不同，他的量級應該比我高一點！」

▲劇中，河正宇因魚貨貿易被張震勒索。（圖／Netflix）
▲劇中，河正宇因魚貨貿易被張震勒索。（圖／Netflix提供）
張震過去多接類型片，坦言演員比較被動，沒有太多選擇，有個7歲女兒「小源寶」的他說：「我其實一直很希望可以演一些闔家觀賞的片，尤其給小孩子看的片子，我非常非常想演！」看得出來張震十分渴望拍一部能帶女兒進電影院看的戲。（編輯：楊穎軒）

▲張震曾分享和女兒的合照。（圖／翻攝自張震微博）
▲張震曾分享和女兒的合照。（圖／翻攝自張震微博）

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