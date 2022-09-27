▲ 普利司通輪胎參與 Teledyne 月球地形車開發

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國太空總署為探索太空未知領域，因此需要一種可承載太空人且具自動駕駛的車輛來探索月球上未知的區域，因月球地形車需要長期在極端的溫度和惡劣的環境下工作，因此Teledyne公司建立了一個強大的團隊來完成這項任務，其中包括日產北美公司、Sierra Space、Textron等眾多行業翹楚，以及全球輪胎和橡膠行業的領導者-日本普利司通公司。為了確保在艱困的操作條件下（巖石和沙地沙漠，暴露在極端溫度和宇宙射線輻射下）LTV能夠兼顧輪胎的功能和安全，日本普利司通致力於開發金屬無氣輪胎。更貢獻應用從世界各地的道路經驗中獲得的 "道路掌握接觸"技術，本次的國際合作，除了表明對太空探索使命的堅定決心，也展示了日本普利司通最大的核心實力。
日本普利司通挑戰創新攀升巔峰，成為月球之路的強大後盾
日本普利司通公司在輪胎開發方面擁有豐富的知識和經驗，自1931年成立以來，90多年間為能動性的發展打下堅實的根，成為前往月球之路中強大的後盾。Teledyne工程系統部門總裁Scott Hall即表示：「日本普利司通在業界享有極大的聲譽，且經驗豐富，特別是在實力上的鞏固和產品品質上的保證，能夠加入我們的團隊是非常大的助益。」
日本普利司通下一代技術開發執行董事長Makoto Ishiyama也表示：「這個計畫對於人類來說是一個全新的挑戰，我們也非常榮幸能夠加入Teledyne團隊，幫助我們實現日本普利司通的E8承諾—致力於不停地移動和創新，使人類與社會不斷前進。」，除此之外， Makoto Ishiyama也表示，透過與新夥伴的共同努力，日本普利司通集團將致力於能動性上的創新，實現全人類的夢想。