▲ 中華汽車推動「候鳥車輛維修巡迴服務」改善偏鄉交通不便現況

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「台灣普利司通輪胎回廠買一送一」優惠貼近部落車主車輛使用需求
泰崗部落位於新竹縣尖石鄉「後山」地區的泰雅部落，傳統地名的「Pn-gyanwagi」有「曬太陽」的意思，因為日照較強，生態環境豐富，當時遷居至此的族人便以此為這片土地命名。被譽為「陽光部落」的泰崗部落近年積極發展有機栽種，在這裡清一色為中華菱利商用車，留在部落的青年笑稱自己為「50籃」，靠著菱利每天載著50籃高麗菜往返部落，車輛受限於高山顛簸路況輪胎磨損嚴重，每半年就要更換一次輪胎，透過「候鳥車輛維修巡迴服務」不僅省去近三個小時專程下山保養的車程時間，還有「台灣普利司通輪胎回廠買一送一」優惠，大大造福部落商用車主。
產學合作銜接企業缺工缺口 提供技職學子完整的實習訓練
根據行政院主計總處統計2021年台灣總缺工人數高達24.8萬人，其中，行業別以製造業11.9萬人最多。面臨少子化的缺工壓力，中華汽車不忘運用汽車本業核心職能，長期與台北城市科技大學產學合作，先後邀請羅東高工、嘉義高工、台北協和祐德高中及台東專科學校等學子參與「候鳥車輛維修巡迴服務」，提供技職學子完整的實習訓練，藉此培育汽車人才，銜接企業缺工缺口。
WELCOME HOME 中華三菱提供賓至如歸的回廠服務
中華三菱以綿細的經銷服務體系提供車主WELCOME HOME 的頂級服務，除了全台121家服務廠，每年主動舉辦「候鳥車輛維修巡迴服務」前進原民部落，以行動維修站的方式提供偏鄉車主更全面的保障。在回廠服務上，中華三菱建置Car Life車主APP完整記載車輛維修紀錄，方便車主隨時查詢，而每台透過「候鳥車輛維修巡迴服務」檢修的車輛，資料也會同步上傳至Car Life車主APP，讓保養資訊不漏接。