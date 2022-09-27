▲ 台灣保時捷鼓勵女性打破性別藩籬 舉辦「Drive Your Dream」體驗活動

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保時捷由Ferry Porsche 創立 ─充滿夢想的他一開始四處遍尋不著夢想中的跑車，於是自己打造。而自品牌創立以來，保時捷與車迷們也同樣認同並肯定這種無畏艱險與挑戰，並越發自我壯大的特質。
台灣保時捷特別推出「與夢想競行」影片，向六位卓越女性致敬。她們各自憑藉創意與堅毅的意志，在電影、建築、體育、商業和身心健康等領域追求夢想，並征服各項挑戰，賦予成功新的定義。
因編導獲獎電影《美國女孩》而成名的美籍台裔編劇兼導演阮鳳儀，透過自傳式的敘述方式，改編自她自身的成長經歷，劇中描繪她年幼時期從美國背井離鄉到台灣時所面臨的文化差異而衝突不斷，同時面對母親被診斷出癌症的嚴酷現實與挑戰。建築與工業設計工作室的共同創辦人張淑征，以「澎湖厝」和「蹤跡地景」兩項作品成為首位獲得2021年美國建築師協會（AIA）國際設計獎的華人。而除了無數的滑水獎牌之外，陳美彤在今年 4 月贏得了 2022 年女子衝浪大師賽的全球冠軍頭銜。身為一名職業運動員、企業家和兩個孩子的母親，她的勇氣啟發了無數人。邱懷萱放棄金融業，以追求她的夢想為初衷，成功建立現已協助媒合來自 15 個國家的投資者的創投平台。運動品牌創辦人及健身教練許安璿則努力推廣身心健康的相關知識，鼓勵女性將自己最好的一面展現出來。過去曾經從事法律工作的陳千盈，以勇氣與毅力跨越了既定職涯界線的各種障礙，成功打造現在的珠寶事業。
六位成功的女性，六個獨特的故事，但都有一個共同點 – 她們不僅受到夢想的啟發和驅動，更與保時捷品牌一樣，相信夢想並勇於逐夢。台灣保時捷總裁聶德軒 Christian Nater 表示：「夢想的驅動擁有諸多面向。保時捷為自身產品的卓越感到驕傲，更推崇克服困難的意志力、面對失敗的勇氣、以及追求夢想行動力。 台灣保時捷希望透過賽道體驗活動，表達對女性領導才能和成就的肯定，並期望持續激勵更多女性無論在身在何處，都能勇敢征服自己的夢想。」