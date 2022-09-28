▲ 智能科技完美融入生活日常｜富邦產險 富邦Noodoe CAR 讓您行車更便利無虞！

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在每一項事物都強調數位、智能化的現在，要如何運用科技思維，藉此打造出跳脫既有制度上的便利服務，絕對是目前各行各業都要專注思考的問題，但科技始終必須要與人性化體驗相結合，才會產出好的應用。以汽車功能為例，諸如引擎怠速熄火、車內手勢控制等等，就屬算不上實用的功能。回歸到車輛保險領域也是一樣，以往單純的各式險種機制固然重要，然而，要如何在有如此保障為前提下，賦予消費者更具人性化的便利數位體驗，絕對是現今汽車保險業者可以從中思考的問題，而由富邦產險針對用戶所推出的 富邦Noodoe CAR 數位聯網服務，即是一項完善結合科技與人性的最佳代表。
富邦 Noodoe CAR 為富邦產險針對保戶所推出的數位服務，只要您有投保任何形式的汽車任意險種，都可以額外享有這項便利數位科技。要實現富邦Noodoe CAR 的各項功能，需先行在車內安裝專屬感測器，並且使用智慧型手機下載專屬富邦Noodoe CAR APP，在綁定會員、並且確認車輛後，感測器會以藍牙方式隨時與使用者的智慧型手機保持互聯，即可開通其豐富、多元的便利車用服務，包含停車地點指引、道路救援服務、事故處理指引等；此外，由於這項服務係專屬於富邦產險投保用戶，用戶可以直接透過 APP 來知悉自己愛車的各項保險狀況，可視情況直接進行續保。
談及人性化便利科技，就不得不提到建置於富邦Noodoe CAR APP 中的停車地點指引，試想著您要出門開車上班，卻忘記前一天把車停放在何處時，富邦Noodoe CAR 可直接顯示車輛最終的停放位置，並且以數位地圖的方式來導引您取車，如此一來，便無需再把心思放在擔心車輛停放在何處的問題了！
相信許多人並沒有豐富的車禍事故處理經驗，且事故發生時第一時間都會感到慌張，不過，只要開啟富邦Noodoe CAR APP 中的事故處理功能，其便會顯示七大重要步驟，指引您一步一步完善處理；此外，倘若駕駛者在發生事故後失去意識或生理機能，裝配在車上的感測器會自動與緊急聯絡人聯繫處理後續，完全免除事故發生後，警方或車禍關係人找不到親友，相當聰明、便利。再者，假如車主遇到在外拋錨發生，這時又剛好找不到友人協助，手邊信用卡亦無免費拖吊服務，這時用戶即可透過富邦Noodoe CAR 的道路救援功能，申請拖吊救援、加油加水、更換備胎與接電啟動等服務*，讓 APP 化身您的行動秘書，行車旅途更加安全無虞。
不畏言，車輛保險服務已經行之有年，要想從中往外延伸以提供更貼心的全方位服務實屬困難，不過，富邦產險以其多年經手無數車禍肇事案件的豐厚經驗，從車輛使用者的角度出發，思考實際行車時會遇到的各式狀況，化繁為簡，整合各項貼心功能到單一 APP 功能服務內，實際給予用戶協助，在如此科技泛濫的世代，這可以說是相當有感的貼心服務！
*車險保費超過一定金額，且車齡 10 年以下，可獲得 20 公里道路救援與接電送水各一次服務。
*本服務為額外服務，非屬汽車保險契約權利義務之一部分，富邦產物保險公司保有適用條件訂定，隨時終止或變更本服務內容之權利。
*車險保費超過一定金額，且車齡 10 年以下，可獲得 20 公里道路救援與接電送水各一次服務。
*本服務為額外服務，非屬汽車保險契約權利義務之一部分，富邦產物保險公司保有適用條件訂定，隨時終止或變更本服務內容之權利。
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