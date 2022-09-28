▲ 智能科技完美融入生活日常｜富邦產險 富邦Noodoe CAR 讓您行車更便利無虞！

不畏言，車輛保險服務已經行之有年，要想從中往外延伸以提供更貼心的全方位服務實屬困難，不過，富邦產險以其多年經手無數車禍肇事案件的豐厚經驗，從車輛使用者的角度出發，思考實際行車時會遇到的各式狀況，化繁為簡，整合各項貼心功能到單一 APP 功能服務內，實際給予用戶協助，在如此科技泛濫的世代，這可以說是相當有感的貼心服務！*車險保費超過一定金額，且車齡 10 年以下，可獲得 20 公里道路救援與接電送水各一次服務。*本服務為額外服務，非屬汽車保險契約權利義務之一部分，富邦產物保險公司保有適用條件訂定，隨時終止或變更本服務內容之權利。