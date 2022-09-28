生活來點不一樣 ─ SsangYong Korando 1.5 GDI-T試駕

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若不是遇到了疫情，Korando引進的時間應該會再早些，而Korando無疑是SsangYong旗下最具代表性的車系，從最初代如同軍用吉普的型態，跟隨時代演進，演變至今的都會SUV，有著更精緻、貼近大眾口味的外型。新引進的Korando，採低重心廣體車身設計，搭配明顯的車色鈑件刻線勾勒出肌肉感，帶出一貫的越野氣息，車頭部分，運用MFR 多焦點反射式全LED 頭燈與霧燈，搭配一體式前保桿鍍鉻水箱罩與進氣罩塑造霸氣，車尾以貫穿式鍍鉻飾條，搭配全新設計LED 尾燈與運動化後下護板以強調運動風格，整體呈現出極具個性與動感流線的視覺感受。
進入車內，採高環艙概念，自中控台與兩側車門飾板連成一氣，並採用軟質塑料、皮革包覆，提升良好觸感，且設有3D環艙氣氛燈，在車門飾板內會映射出34種顏色燈光，頗具有科技感；同時迎合時下的數位化潮流，配置了10.25 吋全彩數位儀錶與10 吋大螢幕中控面板，並具有Apple CarPlay / Android Auto 智慧型手機連結功能、及手機無線充電座，無論在操作便利性，以及與智慧手機連結上都相當方便好用。
車身尺碼為4,450x1,870x1,629mm的Korando，軸距為2,675mm，車內空間算是中規中矩，足夠讓五名成人乘坐，且雙前座配置了8向電動調整及冷熱通風座椅，是同級車中少見的配備，另外，駕駛座還有4向電動腰靠調整，而後座則有椅背兩段可調功能，皆可可提升乘坐舒適度。
本次引進的新Korando車系，提供汽柴油雙動力設定，本次試駕的則是汽油車型， 搭載1.5升直噴渦輪增壓引擎，可輸出163ps/5,000-5,500最大馬力，以及28.6 kgm/1,500-4,000rpm最大扭力，搭配6速手自排變速系統，並附三種行車模式。實際駕駛，Korando動態調性算是相當中性好上手，動力充足，若需要多一點加速快感，則可以切至Sport模式，加速會變得輕快；至於在底盤設定部分，路感清晰，對駕駛者可以更了解車輛動態，但後懸吊對於路面震動的抑制略顯不足，跳動會傳進車內，進而影響後座的乘坐舒適性，有些可惜。
新Korando在安全性上，以完整的主動附註系統配置，讓它具備達Level2半自動駕駛等級，其標配有：「IACC 智慧定速巡航」、「LCFA 車道置中輔助」、「LKA 車道維持輔助」等，搭配自家Deep Control 智能安全輔助系統包括「LDW 車道偏移警示」、「FCW 前方碰撞警示」、「AEB 自動緊急煞車」、「HBA 智慧型遠光燈」等輔助系統，此外，還另外還配有「HSA 斜坡起步輔助」、「ARP 主動式側翻防止系統」等多達26項主被動安全系統，整體安全合乎當前高標水準。
許久未推出新車的SsangYong，再次引進Korando車系，進入競爭非常激烈的中型SUV與CUV級距市場，消費者可選擇的車款相當多，不過就如同以往，Korando沒有太致命的缺點，該給的配備也都配齊了，整體表現也在水準之內，一樣適合一些喜愛與眾不同的族群購買，如果妳就是不像跟大家買一樣的車，那SsangYong Korando就是你可以考慮的選項了。
| 車型
| SsangYong Korando 1.5 GDI-T
| 長寬高(mm)
| 4,450x1,870x1,629〈含車頂架〉
| 軸距(mm)
| 2,675
| 車重(kg)
| 1,561
| 引擎型式
| L4 DOHC 16V 渦輪增壓汽油
| 排氣量(c.c.)
| 1,497
| 最大馬力(PS/rpm)
| 163/5,000-5,500
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 28.6/1,500-4,000
| 變速系統
| 6速手自排
| 傳動型式
| 前置前驅
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 235/55R18
| 建議售價
| 122.8萬起