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【試駕】小改Skoda Karoq 1.5 TSI Sportline改變幅度不大，但給的卻超有誠意

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-09-28 01:25:20

Skoda於2021年底推出小改Karoq，國內則將在10月發表上市，改款幅度乍看沒有進行明顯改革，但若仔細比對就可發現其實有不少變動，配備方面雖新增不多，但每一項卻是有誠意超有感的進化。

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小改款就是基於現行進行外觀與配備調整，2021年發表2022年10月國內上市的小改Skoda Karoq當然也不例外，或許已習慣Skoda新世代設計樣貌，因此當初國外發表甚至試駕當天都覺得小改Karoq沒有明顯改變，不過當新舊比對後就發現其實幅度不小。

在注入家族最新設計語彙後，小改Karoq整體擁有更立體身形及更銳利豐富的線條，除了身形設計的轉變，面積加大及格柵更立體的水箱護罩和新尾燈造型，都是另一吸引視覺焦點的設計。

你以為外觀就這樣結束了嗎？承如標題所說，這次轉變相當有誠意，首先頭燈造型雖僅細微調整，卻配備Matrix LED智慧複眼頭燈，而原本的霧燈則是改為具有矩陣式功能的主動式近光燈/遠光燈。另外試駕車型亦為Sportline版本，因此除下飾條與側裙採同色處理外，水箱護罩飾框、後視鏡、車頂行李架、廠徽銘牌亦採黑化處理。

小改Karoq注入新世代語彙後樣貌變得更銳利立體，另外亦提供1.5升Sportline車型。
小改Karoq注入新世代語彙後樣貌變得更銳利立體，另外亦提供1.5升Sportline車型。
Sportline車型配置銘牌彰顯身分。
Sportline車型配置銘牌彰顯身分。
小改Karoq配備Matrix LED智慧複眼頭燈。
小改Karoq配備Matrix LED智慧複眼頭燈。
Sportline車型配備18吋黑化空氣力學輪圈。
Sportline車型配備18吋黑化空氣力學輪圈。
Sportline車型配備18吋黑化空氣力學輪圈。
Sportline車型配備18吋黑化空氣力學輪圈。
小改Karoq所帶來的誠意還不僅於此，座艙雖仍維持原先格局並未調整，但Sportline車型配備的方向盤與雙前座電動調整座椅，替視覺與乘坐帶來些許新意。以往列為選配項目的數位儀表，此次也列為標準配備，搭配9.2吋CNS 3.0系統中控螢幕及無線AppleCarPlay與AndroidAuto連接，操作實用性與便利性都較以往大幅提升。另外先前所欠缺的車道維持輔助功能，此次小改Karoq也一併奉上，同時也提供Travel Assist智慧車陣輔助系統，使其能輕鬆啟動Level 2半自動駕駛。

座艙格局並未做任何變化，改變之處是新增有感實用配備。
座艙格局並未做任何變化，改變之處是新增有感實用配備。
標配10.25吋數位儀表。
標配10.25吋數位儀表。
增加車道維持輔助與Travel Assist智慧車陣輔助系統。
增加車道維持輔助與Travel Assist智慧車陣輔助系統。
中控螢幕依舊為9.2吋CNS 3.0系統。
中控螢幕依舊為9.2吋CNS 3.0系統。
支援無線AppleCarPlay與AndroidAuto連接。
支援無線AppleCarPlay與AndroidAuto連接。
Sportline車型方向盤配有Sportline字樣。
Sportline車型方向盤配有Sportline字樣。
門板附有Carbon飾板。
門板附有Carbon飾板。
配備雙前座電動調整座椅。
配備雙前座電動調整座椅。
2,638mm軸距提供實用的後座環境。
2,638mm軸距提供實用的後座環境。
行李廂具有521～1630公升置物容積。
行李廂具有521～1630公升置物容積。
動力依舊維持150hp/25.5kgm最大輸出，但卻搭載EVO引擎，搭配ACT汽缸休止系統與平整化底盤，進而讓油耗提升至17.6km/L。至於實際操駕由於先前就已多次體驗過1.5升引擎經驗，雖少了新鮮感但好感卻是依舊，平順柔和的輸出相當符合家庭用休旅車個性。但也不會一直如此，待轉速跨過2000rpm後就會獲得更充裕的能量，雖稱不上強勁但在此推力帶動下，不論自駕或乘載都足敷使用。

雖為休旅車設定，但Karoq於彎中卻帶來令人驚豔的表現，懸吊紮實的回饋不說，有效且大幅的抑制側傾，使其高速過彎不會產生令人擔心不安的感受，出彎車身回正亦也沒有過多讓人不適的扭動，因此讓人能放心的用更快的速度通過彎角，若駕駛技術不夠膽大高明，後方就算開掀背車/房車等低底盤車型也不見得能跟上。

小改Karoq動力雖未改變，但整體還是給予讓人感受良好滿意的表現。
小改Karoq動力雖未改變，但整體還是給予讓人感受良好滿意的表現。
搭載1.5升EVO引擎，具有150hp/25.5kgm輸出。
搭載1.5升EVO引擎，具有150hp/25.5kgm輸出。
ACT汽缸休止系統有助於油耗，小改Karoq油耗進步到17.6km/L。
ACT汽缸休止系統有助於油耗，小改Karoq油耗進步到17.6km/L。
在彎中不僅沒有明顯側傾，車身回正也沒有過多扭動。
在彎中不僅沒有明顯側傾，車身回正也沒有過多扭動。
Skoda每每推出的產品都不會讓人失望，儘管此次Karoq僅是小改車型，但卻獻上滿滿誠意。首先外觀換上品牌最新語彙提供新鮮感受，而消費者最注重的配備部分，也配備Matrix LED智慧複眼頭燈、10.25吋數位儀表、車道維持輔助功能、Travel Assist智慧車陣輔助系統，至於動力雖未提升，但油耗則提升至17.6km/L。在如此有感的進化下，聰明的你是不是要準備下訂。

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