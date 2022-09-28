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北漂一年沒存20萬「不如回老家」？房仲看破真相：別窮忙

▲為了追求更好的薪資待遇及職涯發展，不少人會拚盡全力待在高物價的台北市打拚。（圖／翻攝Pexels）
▲為了追求更好的薪資待遇及職涯發展，不少人會拚盡全力待在高物價的台北市打拚。（圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-09-28 07:22:502022-09-28 07:23:42

為了追求更好的薪資待遇及職涯發展，不少人會拚盡全力待在高物價的台北市。不過就有北漂多年的房仲看破真相後，苦勸「來這一年沒存20萬，不如回老家」。

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一位男房仲在論壇Dcard上發文提到，自己老家在雲林，2008年退伍後就北漂做房仲，至今14年他也深有感悟，台北雖然生活機能好、治安不錯，但生活成本也相對昂貴，更建言「如果在這一年存不到20萬，建議回老家發展」。

原PO隨後解釋，自己在台北經手過的房產，多集中在1千萬以下跟3千萬以上，而買得起3000萬以上房子、又沒長輩幫忙的，職業則多是醫生、律師、會計師、牙醫、老闆、地主、金融業、年收200萬以上的業務，「一般上班族跟公務員是零，若有工程師，則是靠非本業收入為主」。

▲每張鈔票上都有不同的流水編號。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲原PO目睹有錢人的買房方式後，不禁感嘆很多小資族就是在窮忙。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
原PO更曾遇過一組60多歲夫妻檔，手中有3億閒暇資金，原本想購入總價3億多元的商用不動產。當下他聽完，一直勸這對夫婦不要買，因為3億多的不好租、投報率低，不如買一堆3000萬到6000萬的物件，比較好找租客，總租金也會多出一倍以上。

該對夫婦聽完建議認為相當實際且誠懇，之後都只找原PO買賣房屋，陸續買了好幾間店面，還買了一間1億多元的豪宅，跟2間4000多萬的房子給兒子，原因只是嫌小孩太吵，想專心享受退休生活。

目睹有錢人「買房如同買菜」的日常後，也讓原PO內心感嘆「有錢人一直買房收租，上班族白天幫老闆打工，晚上付房租給老闆，真的很多小資族就是在窮忙，一年存不到100萬的，台北不是你的家，好好存錢，買公寓隔套房收租，電梯三房跟你無關。一年存不到20萬的，趕快回老家找工作」。

不少上班族目睹台北真實面貌後，也紛紛感嘆「這是真的，忙的錢最終都進房東口袋」、「如果不去北部連翻轉的機運都沒有」、「我是基隆人，但也不知道該怎麼在當地找到相關專業的工作」、「所以我離開北部回鄉買房了」。（編輯：潘毅）

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