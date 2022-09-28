▲ MAZDA 23 年式主力常販車型列 ALH 智慧型頭燈為標配

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據多項數據統計，夜間行車肇事致人員傷亡程度高於日間約2至3倍，顯現夜間行車的困難度與危險度相對較高，而夜間駕駛時首要的行車安全條件便是照明，若駕駛者能擁有更清晰的視野，則能有效降低事故發生機率。全新2023年式MAZDA3、MAZDA CX-3 與MAZDA CX-5主力常販車型配備ALH智慧型頭燈，根據不同行車狀況調整照明模式，幫助駕駛者在各種路況下均能保持清晰視野，提升駕駛者、對向來車或是其他用路人的安全。ALH智慧型頭燈以感應器辨識前方路況，配合車速自動調整三種光形模式：防眩遠光模式、廣角近光模式、高速模式，並可依方向盤轉向角度，提供多達六種照射角度，減少照明死角並強化照明距離，確保駕乘者擁有最佳的清晰視野。
i-ACTIVSENSE主被動安全科技隨伺 阻擋疲勞感侵襲
駕駛者若長時間夜間行駛容易導致注意力分散，面對車輛行駛環境中更加複雜的光源，駕駛人如何即時應對也同等重要；像是濕滑路面的反光、來源不明的光線折射容易讓人產生視覺疲勞，造成注意力降低，進而影響對周遭行人、車速與車距的判斷。妥善應用先進科技輔助，全方位守護車主的行車安全，協助駕駛人降低駕駛危險的安全科技顯得尤為重要。全新2023年式MAZDA3、MAZDA CX-3 與MAZDA CX-5常販車型不僅搭載ALH智慧型頭燈，讓駕駛者在夜間行車時擁有更寬廣清晰的視野，能有效的降低疲勞感之外，更完整配置多項領先同級車款的i-ACTIVSENSE主動安全科技，包含車道偏移警示系統(LDWS)、車道偏移防止系統(LAS)、盲點偵測系統(BSM)與後車警示功能(RCTA)、360°環景輔助系統等，令車主透過完備先進的主動安全配備，夜間行駛時更能全盤掌握駕駛環境。其中MAZDA CX-5 2.5T更搭載Mi-Driver駕駛模式選擇，可針對車主依不同駕駛條件進行調整，在AWD四驅車型上，還提供off-road越野模式，讓駕駛者能輕鬆地穿越非一般鋪裝道路或濕滑地型，不僅安全度激增，並同時提升了駕馭穩定性，維持不調漲的價格更是讓車主能更從容擁有超越進口同級安全規格。
夜間駕駛更需要將專注力放在對外的視野上，因此3C智慧手機的連結便利性也能幫助降低駕駛在行車間查看手機螢幕的頻率，減緩駕駛產生眼睛疲勞，或是注意力被分散的狀況。向來以完整主動安全科技與多項便利配備深獲消費者青睞的 MAZDA CX-5是同級唯一同時標配無線充電裝置與無線Apple CarPlay智慧型手機連結的車型，可在車機螢幕上進行大多數的操作，同級最佳數位用車體驗，使車主無論日夜都能安全的享受獨特的駕馭樂趣。