Kia 任 2022 FIFA 世界盃足球賽官方合作夥伴
Kia一直以來持續關注全球各大國際賽事與職業運動，除了作為澳洲網球公開賽、NBA等頂尖運動賽事的官方合作夥伴外，自2007年德國世界盃足球賽開始，至今年的2022 FIFA卡達世界盃，Kia已正式邁入第五屆成為世足賽的官方汽車合作夥伴。身為FIFA世界盃TM足球賽官方合作夥伴，Kia今年以「Every Move Matters每一步都是關鍵」作為最主要的活動精神，除了傳遞「Movement that inspires移動 啟發人心」的品牌價值外，更強調每一位團隊成員都至關重要的合作精神。在比賽場上，每位頂尖運動員的每一步都足以撼動世界，正如同Kia重視每一位消費者的移動需求，這也正是引領著Kia持續在移動領域精進的堅持與動力。在未來，Kia也將不斷推出創新的產品與服務，帶給大家充滿熱情與創新的體驗，為世界各地的車主與消費者，創造嶄新的移動解決方案。
Kia X FIFA 世界盃足球賽，Every Move Matters 每一步都是關鍵
Kia身為FIFA世界盃TM足球賽官方合作夥伴，為貫徹品牌「Movement That Inspires移動 ‧ 啟發人心」的品牌精神，今年在卡達舉辦的FIFA世界盃TM足球賽，也將以全新世代Kia車款，作為官方移動載具，讓所有參與本次盛會的各國代表隊球員、裁判與媒體代表等，都能近距離感受「Movement that inspires移動 ‧ 啟發人心」的品牌魅力。
除了Kia全球在FIFA世界盃TM足球賽官方合作夥伴之外，對所有熱愛運動賽事的車主朋友們而言，每四年一度的足球盛會，相信也將是台灣觀眾所關注的焦點賽事。Kia總代理台灣森那美起亞，為呼應全台球迷們對體育賽事的熱愛、釋放對運動的渴望，台灣森那美起亞將規劃在國內舉辦一系列的FIFA世界盃TM足球賽相關活動，歡迎所有車迷與球迷一同參與；相關活動消息請關注官方網站訊息。邀請大家親臨Kia全台各大展示中心，鑑賞Kia全新世代車款，感受「Movement That Inspires 移動 ‧ 啟發人心」的品牌精神。