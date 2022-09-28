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宏佳騰智慧電車攜迷客夏推出 Ai-4 Ever 奶茶新色，含補助最低 36,180 元起

▲ 宏佳騰智慧電車攜迷客夏推出 Ai-4 Ever 奶茶新色，含補助最低 36,180 元起
▲ 宏佳騰智慧電車攜迷客夏推出 Ai-4 Ever 奶茶新色，含補助最低 36,180 元起

2GameSome - 有車賞

2022-09-28 13:25:01

宏佳騰智慧電車首度跨界聯手人氣手搖飲《迷客夏》合作推出絕美奶茶新色 Ai-4 Ever！即日起至全台智慧門市試乘 Ai-4 Ever 除可免費獲得《迷客夏》紅茶拿鐵兌換券，購買奶茶新色車款抽幸運兒獨得 100 杯《迷客夏》紅茶拿鐵5名，再送三個月電池資費優惠及奶茶質感安全帽，就是要讓你無法抵抗這波強力奶茶誘惑！

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滿足女性族群好駕馭、實用、聰明與美型四大騎乘需求的宏佳騰綠牌智慧電車Ai-4 Ever，就是妳的日常好閨蜜，結合全台唯一三金（德國iF、Red dot 、美國IDEA）工業設計大師謝榮雅設計的「形隨機能」簡約美型外觀，以及宏佳騰多年專業造車經驗，具備最低座高 73 cm座高、超⼤雙杯架置物區與超省力中柱、CROXERA Q智慧儀表等體貼配置，車架剛性提升8.8%帶來輕巧穩定的騎乘感受，讓車主成為穿梭都會巷道矚目焦點。宏佳騰智慧電車使用Gogoro Network智慧電池交換平台服務，全台共有超過 11,700 個電池交換機櫃，一換就Go超方便！女孩們擔心的日常困擾，Ai-4 Ever都貼心照顧好。

這次與同為台南企業《迷客夏》攜手推出全新車色Ai-4 Ever奶茶色，變身最好看生活時尚配件！以日常好夥伴-手搖飲X Ai-4 Ever奶茶色為靈感出發，合作推出三款獨家超Q杯模設計，即將攻佔全台《迷客夏》門市飲品，傳授心動撩人金句，就要當你的告白神助手，即日起上傳杯膜照片至宏佳騰智慧電車指定活動貼文，再抽一人獨得10杯迷客夏紅茶拿鐵（M）！

此外，即日起至10月18日前至全台《迷客夏》活動門市，凡單筆消費任兩杯L杯活動飲品，即可參加「喝SHA！歡慶週年慶」抽獎活動，免費獲得宏佳騰智慧電車Ai-4 Ever奶茶色新車（共5台）、大通行車紀錄器AX1、多款品牌精品等總價值逾260萬購車加碼好禮，購車即享免費大升級。

最「速」配Ai-3 More  同場加映上市

持續精進產品性能與服務，提供民眾更為便利的騎乘體驗，宏佳騰智慧電車此次同步推出Ai-3 More車款。承襲Ai-3 Comfort 親膚觸感、圓潤可愛外型，標配高亮度圓弧汽車等級Class D LED大燈、CBS連動煞車系統與電子倒車鍵等同規車款配置；Ai-3 More在動力系統部分升級採用全新G2.2鋁合金水冷永磁同步馬達，並將最大出力提升至7.0Kw，滿足女性族群追求更高騎乘動力，加速順暢有感的駕馭體驗。

歡慶Ai-4 Ever奶茶新色與Ai-3 More全新上市，宏佳騰智慧電車推出多重購車優惠。即日起至10月31日止，現金購買Ai-3 More車款，再享3,000元購車金折抵，最低55,180元起即可輕鬆入手（原價85,980元，以台北/桃園汰購補助為例）。

而針對欲入手Ai-4 Ever的民眾，至10月31日前購車，最低入手價36,180元起（原價59,980元，以台北/桃園汰購補助為例），再贈價值1,490元品牌奶茶色安全帽與Gogoro Network電池資費 3個月減免（價值957元），預購再抽百杯《迷客夏》紅茶拿鐵5名，即日起全台宏佳騰智慧門市開放試乘體驗與預購，把握最佳購車時機，敬邀您即刻前往預約試乘賞車。

 
 

 

 

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