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特企／把關家中寶貝口腔問題　6到14歲黃金期是關鍵！

▲這些口腔問題，你家寶貝中幾項？牙齒排列不整齊恐影響孩子咀嚼、口語功能！（圖／品牌提供）
▲這些口腔問題，你家寶貝中幾項？牙齒排列不整齊恐影響孩子咀嚼、口語功能！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-09-28 16:40:59

由於少子化關係，現在的孩子個個是寶貝，無論是在物質或精神上，家長都希望提供最好的。然而，各位家長是否觀察過寶貝的一舉一動呢？例如：習慣張嘴呼吸及睡覺、吸吮手指、牙齒排列凌亂或稀疏、深咬與錯咬等狀況。台北館前-星采牙醫診所院長傅筱芸建議：「若孩子符合上述任一條件，應及早諮詢專業醫師，因6到14歲正處顎骨和牙齒生長發育的黃金期，一沒注意牙齒就可能越走越歪。此外，若能及早發現孩子有口呼吸、吐舌、咬唇及偏側咀嚼等口腔不良習慣，也能透過矯正與訓練，避免阻礙顎骨與臉部的正常發育，造成牙齒擁擠混亂、臉型狹長。」

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傅筱芸醫師進一步說明，兒童牙齒排列不整齊不僅是外觀問題，與口腔健康及睡眠更是息息相關，可能出現以下幾種情況：1.臉型歪斜、不對襯，2.齒間清潔不易，增加罹患蛀牙或牙周病的機率，3.影響發音、咬字不清，無法標準發出像「ㄙ」、「ㄈ」等發音，對於孩童口語表達能力不利，4.咀嚼功能受影響，容易咬到口腔內側與舌頭，5.影響晚上睡眠，一但有呼吸中止症的情況發生，不僅影響生長發育，也會造成白天精神不佳、注意力不集中，影響學習狀態。因此，若不太確定自家小孩的牙齒狀況，建議從小就要養成固定看牙醫的習慣，尤其是6到14歲的黃金期！

然而，許多家長都會詢問牙醫師，孩童牙齒尚未換牙完成是否也能進行矯正呢？傅筱芸醫師表示：「是可以的，兒童目前也有多種矯正方式，包括傳統矯正、隱形矯正及MRC兒童矯正，可依照兒童的齒列階段選擇合適的矯正方式。」在乳牙階段因咬合尚未穩定，可透過MRC兒童矯正，主要是針對孩子的口腔肌肉進行訓練，矯正不良的口腔習慣，如口呼吸、不正確的舌位及吞嚥方式等，進而改善臉部發育及牙齒排列，因此不必等到恆牙全部長完才開始，6-8歲就可以諮詢評估。MRC兒童矯正屬於功能型矯正，不用24小時配戴矯正器，僅需白天1-2小時與晚上睡覺時全程配戴即可。

在混合齒列階段的孩童，若出現上下顎骨差異太大、下排牙齒覆蓋過大、暴牙或戽斗等情況，建議及早追蹤改善，與醫師討論適合之治療；而恆牙齒列的孩童因已換牙完成，牙齒的空間分佈較明確，建議可考慮像是兒童隱適美這類的兒童隱形矯正，並搭配AI數據追蹤，節省矯正時間，也更容易接近預期矯正效果，有別於傳統矯正需要一直配戴維持器，矯正期間對於生活可能造成很大的影響及干擾，隱形矯正可以自由穿脫牙套，對於孩童來說較為方便，家長也不用擔心孩童口腔會被鋼線劃破，或是清潔不易等問題。

傅筱芸醫師最後也呼籲，從小就要養成孩子正確的牙齒保健習慣，且在陪伴孩子成長時，家長可以多花點時間觀察孩子的舉動，找到根本的問題，並選擇合法的牙醫診所及專業牙醫師，透過適合的矯正方式治療，才不會錯失照顧好牙齒的關鍵期，讓孩子從小就擁有一口好牙，自信嶄露笑容！

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