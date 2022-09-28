特企／把關家中寶貝口腔問題　6到14歲黃金期是關鍵！

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然而，許多家長都會詢問牙醫師，孩童牙齒尚未換牙完成是否也能進行矯正呢？傅筱芸醫師表示：「是可以的，兒童目前也有多種矯正方式，包括傳統矯正、隱形矯正及MRC兒童矯正，可依照兒童的齒列階段選擇合適的矯正方式。」在乳牙階段因咬合尚未穩定，可透過MRC兒童矯正，主要是針對孩子的口腔肌肉進行訓練，矯正不良的口腔習慣，如口呼吸、不正確的舌位及吞嚥方式等，進而改善臉部發育及牙齒排列，因此不必等到恆牙全部長完才開始，6-8歲就可以諮詢評估。MRC兒童矯正屬於功能型矯正，不用24小時配戴矯正器，僅需白天1-2小時與晚上睡覺時全程配戴即可。
在混合齒列階段的孩童，若出現上下顎骨差異太大、下排牙齒覆蓋過大、暴牙或戽斗等情況，建議及早追蹤改善，與醫師討論適合之治療；而恆牙齒列的孩童因已換牙完成，牙齒的空間分佈較明確，建議可考慮像是兒童隱適美這類的兒童隱形矯正，並搭配AI數據追蹤，節省矯正時間，也更容易接近預期矯正效果，有別於傳統矯正需要一直配戴維持器，矯正期間對於生活可能造成很大的影響及干擾，隱形矯正可以自由穿脫牙套，對於孩童來說較為方便，家長也不用擔心孩童口腔會被鋼線劃破，或是清潔不易等問題。
傅筱芸醫師最後也呼籲，從小就要養成孩子正確的牙齒保健習慣，且在陪伴孩子成長時，家長可以多花點時間觀察孩子的舉動，找到根本的問題，並選擇合法的牙醫診所及專業牙醫師，透過適合的矯正方式治療，才不會錯失照顧好牙齒的關鍵期，讓孩子從小就擁有一口好牙，自信嶄露笑容！