換電充電各取所需，Kymco董事長柯勝峯談LiveWire紐約掛牌上市後策略

我是廣告 請繼續往下閱讀
以硬派美國精神引領全球機車市場的Harley-Davidson，為了轉型因應未來的趨勢，遂將電動機車戰略單位變成全新子公司LiveWire，2021年底台灣Kymco也投資美金1億元(時值約新台幣27.8億元)成為擁有4%股權的股東，合併上市後Harley-Davidson持有74%股份，AEA-Bridges Impact Corp.股東持有17%，AEA-Bridges Impact Corp.創辦人和Kymco則各持有4%股權。看似一場資本市場的遊戲，實際上卻是為了永續發展做準備，尤其在產品的規劃與策略、研發，無論LiveWire或Kymco都已經蓄勢待發。
柯勝峯說：「Harley-Davidson深知電動機車最大的挑戰在於價格，而Kymco在油、電動力領域都有技術力，行銷遍及全球五大洲，同時更有與國際大廠代工的經驗，所以當初尋找Kymco作為策略合作夥伴，雙方面提供最強的資源，以共用平台的方式研發電動機車，因此開發三電系統、車架、車聯網和軟體並將之整合的共用平台，將成為LiveWire與Kymco未來發展的基礎。」此外他也表示，未來Kymco將協助LiveWire電動機車的代工生產事宜，並以台灣為主要生產基地，機種方面則偏重美國市場以外地區銷售，因此非高端的機種雙方合作的機率非常高，配合LiveWire的產品規劃以進行代工。
不過要如何推廣電動機車，柯勝峯認為除了因應市場喜和與需求的機種外，價格是最主要的因素，他認為目前的技術已不是太大問題，重點在於電池成本，而且隨著各國政府在政策上的推動，基於以量制價的原則下，電動機車是有機會獲得合理價格；當然消費者用車習慣和心態的改變，也將促使電動機車普及的一大關鍵。至於就他和LiveWire團隊的觀察，到底未來是換電還是充電？柯勝峯說：「充電與換電各有長短，像人口密集的都會區就適合換電，這點台灣就是最好的例子，不過在歐美充電居多，除了居住環境的差異外，機車並非主要的交通工具，而到底哪種好，就端看使用者需求而定，而這也是Kymco與LiveWire未來產品規劃的重點。」
最後柯勝峯更透露，11月的米蘭機車展Kymco將會發表最新概念電動重機，而這也將是第一款與LiveWire共用平台的首部曲，未來將用LiveWire的三電系統開發電動重機，最快11月義大利米蘭機車展亮相。
但就觀察掛牌上市僅是為了強化研發能量，畢竟放眼全世界只要和「電動」沾上邊的沒有一個不燒錢，就如柯勝峯所言：「LiveWire股東們早有賠幾年的打算！」因此要如何能翻轉局勢，除了產品、策略、政策外，就要看市場的需求和大趨勢的發展。
#以上觀點不代表本站立場