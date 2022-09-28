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Lexus連續第四年贊助臺北時裝週活動，大改款RX提前現身活動現場!

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-09-28 21:25:21

Lexus連續第四年和臺北市政府及VOGUE聯手舉辦臺灣重量級時尚盛事 – 《2022臺北時裝週X VOGUE Fashion's Night Out》，從9月23日至10月30日帶來一系列精彩時尚活動，第四季發表之大改款RX亦於遠百信義A13戶外展示區提前展出!

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臺北時裝週設計師快閃店遠百信義A13盛大開幕 全新大改款RX搶先曝光

為邀請全民一同感受《2022臺北時裝週》的時尚魅力，特別於遠百信義A13打造臺北時裝週「設計師快閃店」，由當代藝術家周世雄策展規劃。快閃店中，Lexus更將獨家展設全球僅能在東京、杜拜、紐約Lexus品牌概念店 - Intersect by Lexus才能欣賞到的Crafted For Lexus精品供民眾閱覽。

為響應《2022臺北時裝週》與VOGUE Fashion's Night Out活動，Lexus也特別在遠百信義A13戶外，全臺首發展出品牌旗艦休旅 - 全新大改款RX，讓消費者搶先一睹全新RX極富科技感的前衛造型。在一街之隔的「Lexus ELECTRIFIED品牌概念店」，亦同步展示最新豪華房車ES 300h F SPORT Design，歡迎大眾前往鑑賞。

眾所矚目時尚大秀 突破感官跨界時尚新體驗

臺北時裝週致力以最高規格打造國際級時尚大秀，今年再度邀請金馬獎頒獎典禮節目總監陳鎮川擔任時尚大秀創意總監，10月8日將於臺北市全新藝術樞紐—臺北表演藝術中心隆重登場，現場將結合表演藝術、多媒體動畫藝術、與超人氣流行音樂歌手的精采演出，打造突破以往的全新形態沉浸式時尚大秀。Lexus也將於紅毯帶來各式潮流車款亮相，包含全新RX、LC、LC CONVERTIBLE，並安排星光座駕接送出席的潮星超模，為此國際級時尚大秀帶來亮點。

Lexus連續四年贊助《2022臺北時裝週X VOGUE Fashion's Night Out》，一連串精彩活動不間斷，包含設計師時尚快閃店、信義香堤時尚大道、香堤市集&街區新聲、Beauty前夜祭、時尚街拍、東區風格店家串聯等，邀請市民朋友親身蒞臨體驗，共同創造屬於臺北的時尚盛宴，為臺灣時尚界創造年度話題！

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