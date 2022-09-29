品客「蓋子沒了」？新包裝曝光超逼人：開了就要踩罐

以筒罐經典包裝深植人心的品客洋芋片，硬紙筒除了保護洋芋片避免碰撞，蓋子設計也便於分次食用，如果一次吃不完還能蓋起來。不過有網友發文抱怨，發現品客改包裝後「蓋子不見了」，引起眾人熱烈討論，還有人以為是賣場的蓋子被偷了。由於少了蓋子之後，撕開封膜就必須「踩罐」，不少網友都認為會影響購買意願。
罐裝設計的品客洋芋片口味多元，包裝規格分為大小罐，但有網友發文抱怨：「新包裝沒有透明蓋子，很不方便」，引起眾人熱議，更有人提到：「我還唸我兒子說怎麼可能沒蓋子，原來真的沒有」，甚至有人以為是架上蓋子被偷了。小罐品客改版後只有封膜，網友正反看法不一，支持派認為小罐份量少，沒蓋子影響不大。但也出現不少反彈聲浪，吳姓民眾說：「沒蓋子會影響，我不想讓小孩一次吃光光」，有網友表示有時只是嘴饞，小罐裝也是分2、3次才吃完，因此少了蓋子就不會買了。
實際走訪賣場，架上小罐品客都已改用紙膜，大罐品客則維持塑膠蓋設計。其實品客在今年中就已進行改版，新版的小品客（42g、53g）改包裝後正式拿掉塑膠蓋，改用封膜設計。官方粉專指出新版品客將能減少50%塑膠包裝，平均一年可減少100噸塑膠用量。小罐品客少了塑膠蓋，除了留下舊的蓋子重複利用，也有人想到拿塑膠袋封口再套橡皮筋的方式，業者則建議可將吃不完的洋芋片放入保鮮盒，常溫保存即可，避免放進冰箱反而受潮。