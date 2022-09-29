特企／台中市視障按摩據點活動開跑 紓壓再抽萬元3C！
111年度台中市優良視障按摩據點行銷活動開跑！自即日起至11月10日止，民眾只要到「台中市優良視障按摩據點」單筆消費滿400元以上，就可獲得抽獎卡1張，立即撕開、當場兌換，沒中還有機會參加抽獎，抽iPhone13、iPad mini、Switch、Dyson無線吸塵器等多項大獎，中獎率高，數量有限發完為止，快找親朋好友作伙來按摩，健康、紓壓順便抽萬元3C！
勞工局長張大春表示，台中市的優良視障按摩據點皆通過專家委員和神秘客評鑑，視障按摩師均具備專業證照及能力，並持續透過在職訓練、服務品質提昇等課程進修，其純熟的按摩技巧，為每位疲憊的顧客提供最舒服的服務，值得大家來試試；另為提升台中市視障按摩據點業績，今年行銷活動即撕即兌，立即有感，歡迎舊雨新知共同來享受優質的按摩。
勞工局指出，民眾生活逐漸走向和疫情共存，視障按摩師持續配合中央防疫規定，佩戴口罩、保持室內空氣流通、自主消毒、做好環境清潔等，確實執行防疫措施，保護自己也保護市民朋友，希望透過這次行銷活動吸引消費者回流，盼透過大家的支持與肯定，讓視力不再是障礙。詳情可上網搜尋「台中市優良視障按摩地圖」（https://www.labor.taichung.gov.tw/1229008/1229015/1269585/1368072/1368503/1932423/post）或LINE熱點搜尋「#台中優良視障按摩」，即可就近選擇。