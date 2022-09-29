陸星材《人生》大改變！父母「被換掉」　調皮個性變陰暗

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該故事恐引發觀眾提倡「唯物主義」，導演宋賢旭坦言確實擔憂過，他說：「我確實經常想到它可能會讓一些觀眾感到不舒服，但對這個世代的人來說，原生家庭的財力狀況，的確會對孩子的未來發展有著決定性的影響力，我想通過《人生勝利組》誠實捕捉我們每個人對成功的渴望，最重要的是，我以直接的方式指出我們現在正在面臨的社會問題。」
導演宋賢旭認為，該劇以承天帶著金湯匙偶遇神祕老太太，她告訴承天只要在朋友家中使用金湯匙吃飯三次，就可以成為對方家的兒子，這意味著這把湯匙迫使承天面臨一個極端又兩難的處境，他可能會拋棄自己的父母，然而重點是讓觀眾保持參與感，一起思考最終選擇會是什麼，並確保他的選擇是有意義並能引起共鳴，「我希望承天做出的每一個選擇、每一刻的心理交戰、以及他克服的每一個危機，都能夠引起觀眾的共鳴，希望《人生勝利組》可以提供難能可貴的機會，讓父母和孩子們聚在一起，推動他們之間的對話交流」。
問及選陸星材飾演李承天的原因，導演宋賢旭說他退伍後精力充沛，看似什麼都願意做，「無論是誰，要在一天內扮演承天和泰勇這兩個角色，可能都會覺得太混亂、太困難。但當我見到星材時，他很輕鬆說：『好吧，那我就去做吧。』他是如此自信！」對於解釋，陸星材笑回：「我不知道我當時為什麼這麼說！」
《人生勝利組》花費130天拍攝完成，也是陸星材退伍後首部作品，陸星材透露接演原因，提到他先前在《雙甲路邊攤》和《孤單又燦爛的神－鬼怪》中扮演的角色，個性調皮、輕鬆、開朗，這次的李承天則是陰暗、嚴肅的人設，對他來說是很棒的機會，「因為我想挑戰更多不同的角色，所以我選擇了參與《人生勝利組》」。
陸星材聊到當兵，表示退伍後最大的不同，就是飲食習慣改變，他還開玩笑說：「服完兵役後，我覺得自己好一段時間都生活在幻覺中。我以為服兵役會變成一個喜歡打掃衛生的人，變得更成熟、更謹慎、更認真，但是大約兩個月過後，我發現自己還是那個調皮搗蛋的小男孩，雖然馬上就要滿30歲了，但據認識我的人說，我唯一的區別是我變得更能夠放鬆，我不知道怎麼形容，但我對朋友的態度變得更加真誠和真實。」《人生勝利組》每週五、六晚間10點20分獨家在Disney+播出。