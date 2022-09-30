特企／《大富翁11》釋出宣傳影片　全新機關考驗友誼小船

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《大富翁11》首發共有12張各具特色的地圖，包含8張傳統地圖及4張熱鬥地圖，有異鄉風情的雪國、幻想中的天空庭園、唐代風格的不夜天等不同風格任君挑選，並首次於系列作品中加入了地圖機關設計，多張地圖都有符合場景特色的驚喜機關，玩家可藉由踩中或路過指定格子觸發機關效果，除此之外也可以使用卡片觸發機關效果，本次宣傳影片中即透露出部份機關效果；有改變道路連接方式、改變角色位置、移除道路上的NPC等多樣化的機關效果，玩家可藉由這些機關控制自己或對手玩家的位置，以搶佔有限的地圖資源，使《大富翁11》的遊戲戰略運用上更加多變有趣。
一觸及發的友情保衛戰 友誼小船說翻就翻
《大富翁11》基於前作的玩家反饋，保留深受喜愛的連線模式並加強了平台好友邀請功能，在完成比賽房間創建後，在房間右上角平台好友功能中，即可快速邀請最多3位平台好友加入比賽房間，還在與好友爭輸贏?那就快來一場友情保衛戰吧!
新增遊戲時間設置 自由定義比賽風格
《大富翁11》延續前作功能，可自由設定初始現金、存款、物價指數等選項，並新增遊戲時間設定，可自由選擇無限制，決戰至所有對手破產；或是選擇固定天數結算資產，短時間內決定勝負，滿足想要快速來一把或是決戰到天亮的兩種玩家需求，在遊戲大廳中，也可以使用篩選功能區分比賽模式，找出符合自己的比賽風格房間!
《大富翁 11》將於2022年Q4正式登陸Switch及Steam雙平台，喜愛大富翁系列的玩家，趕快加入《大富翁 11》官方粉絲團，才不會錯過第一手消息！
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