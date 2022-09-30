TOYOTA TOWN ACE 行銷案獲 2022 YouTube 年度廣告大賞
Google 台灣於 9 月 28 日公佈 2022 年度 YouTube 年度廣告大賞的得獎作品，經過第三方共35位業界評審的兩輪評分， TOYOTA 以「TOWN ACE 全新上市」系列素材，從近百位參賽者中脫穎而出，以卓越的媒體策略獲選今年度 YouTube「最佳媒體綜效獎」。而系列影片出色的創意元素及執行水準，更是同步摘冠一舉拿下最大獎「YouTube 年度大賞」。TOYOTA 此回在 6 大獎項裡就包辦了 2 項，堪稱是最大贏家。
今年初和泰汽車導入TOYOTA首台輕型商用貨卡TOWN ACE，並提出了一系列大膽創新的廣宣作品。無論是TOWN ACE上市廣告中以復刻古早味記憶的音樂唱出符合客群心境的頭家人生，引起高度共鳴以外；到「唸歌篇」運用傳統唸歌技藝，搭配復古創新的剪紙工藝，吟唱出TOWN ACE超乎想像的商品賣點；又或者是「超時空戰記」以台灣著名的布袋戲文化，將TOWN ACE化身英雄，透過一路披荊斬棘、降妖除魔的畫面，以創意手法帶出商品優勢，系列影片在社群網路中累積觀看人數超過402萬次，引起劇烈迴響也成功帶動商品銷售。
TOYOTA透過對目標客群深刻的研究與了解，並以傳統藝術結合創新元素做為構想，將商品特色融入幽默、接地氣的故事中向潛在客群溝通。在今年的YouTube年度盛會上，TOWN ACE系列素材受到YouTube共35位評審團的一致肯定，廣告從消費者洞察、素材創意度、整合式媒體策略中皆締造卓越成效，在消費者心中留下深刻印象，也因此獲選為YouTube 2022年度最具創意及新意的全方位廣告作品。