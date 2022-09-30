「2022 LUXGEN FOYU 秋日健檢」活動下月起開跑
炙熱夏天已到尾聲，即將迎來秋高氣爽、適合全家人出遊的季節，LUXGEN為讓國人提早安排雙十國慶連假出遊計劃，同時滿足所有車主行車安全的需求，自10/1(六)至10/31(一)止全面展開「2022 FOYU秋日健檢」(1)活動，免費提供車主「全車安全檢查」，讓您的愛車一直保持最佳狀態；預約回廠再享「車主限定好禮」等多項尊榮禮遇與優惠，LUXGEN敬邀車主們即早預約回廠健檢，感受LUXGEN原廠的各項專業服務，給予全家人最好的行車守護，享受自在舒適的完美旅途。
2022 LUXGEN FOYU 秋日健檢項目除了免費行車安全，前瞻科技、引擎、冷氣、剎車、輪胎、底盤、電瓶等多項專業檢測外，還可再享引擎清淨套餐優惠回饋所有車主；同時，預約回廠消費且不限金額再送LUXGEN限量版棒球圖案吸水杯墊、當月壽星回廠保修可再獲得精美的「LUXGEN壺福滿天陶壺」，數量有限送完為止；此外，凡於活動期間回廠定保使用定保套餐，即可獲得專屬限定「威士忌杯組」(2)，歡迎所有車主們趁著秋日健檢的機會提前預約檢查愛車，讓車主及家人們皆能感受LUXGEN最安全與便利的用車生活。
除上述免費健檢、專屬優惠服務外，車主亦可透過官方網站、LINE OA帳號或下載即時保母APP預約，只要履約回廠且消費滿300元，皆可免費享有「紅利點數1,000點」好康活動；同步再享回廠消費滿1,000元，再送紅利點數150點喔(3)！LUXGEN持續提供最專業的團隊、最貼心的服務、最超值的優惠，讓車主們都能享受自由自在、安心滿滿的家庭旅程，歡迎車主及早預約回廠保養愛車。欲知更多LUXGEN FOYU秋檢活動詳情，請至LUXGEN官網查詢，或電洽LUXGEN客服專線0800-588-088。