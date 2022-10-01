▲ Ionex「IPU」方案限時優惠，新車主購車享免費升級、原車主半價同享 優惠至10月底

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為了印證性能升級方案IPU的強大潛能，Ionex光陽電動車特別於9月21日消息公布後，搶先邀請10位S7R現有車主前往Ionex專屬門市體驗性能升級方案IPU，經過不到30分鐘的性能升級，車主們紛紛等不及上路進行體驗，盡可能在實際道路環境中，體驗愛車的進化程度。雖然每個人騎乘狀況各有不同，但都有志一同的表示：「動能明顯提升！」且一催油門就可明顯感受到能量，其中也有車主表示：「加速推力應該有提升20~30%之多！」也有車主稱讚綠燈起步一催油門的感受就很明顯以外，巡航時的中高速再加速仍然很有感覺，更縮短了加速到最高極速的時間；更有車主表示：「輕輕催就可以感受到原本開啟POWER模式才會有的動力感！」。
整理10位車主的實際騎乘心得，發現透過性能升級方案IPU的加持，S7R除了在綠燈起步、行進中再加速等有明顯進化是最有感的部分，而受惠於更強大的加速力道，相信在雙載騎乘、山路挑戰將更有樂趣以外，若未來應用在賽道競速領域，S7R絕對將擁有極大競爭優勢，制霸賽道大有可為！
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