▲ Ford Kuga 熱銷三萬台 EcoBoost 180 時尚 X 車型舊換新家 86.9 萬起

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「純正歐系運動跑旅」New Ford Kuga上市以來，以EcoBoost®180／EcoBoost®250雙外觀、雙動力的雙主力車型策略，當中搭載2.0L雙渦輪渦流增壓汽油引擎的ST-Line X AWD性能車型，更擁有250ps最大馬力。搭配前／後懸吊輕量化鋁合金下支臂以及AWD可分離式智慧四輪驅動系統，更可繳出0-100km/h加速入列6秒台俱樂部的優異表現，沉穩制震且超乎同級的性能駕馭樂趣，不僅榮獲英國《CAR Magazine》專業汽車雜誌編輯評論「延續SUV休旅車界操控標竿的地位」，亦深受台灣消費者青睞。
除了優異的性能表現之外，New Ford Kuga豐富的科技配備與令人驚豔的NVH車艙寧靜表現，也是其產品優勢之一，全車系標配8吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕、支援Apple CarPlay®/ Android AutoTM，搭配智能互聯SYNC®娛樂通訊整合系統，使日常移動更加輕鬆便利。同時率先導入的Ford Co-Pilot 360TM全方位智駕科技輔助，更獲美國《消費者報告－Consumer Reports》評選為Level 2駕駛輔助系統前三大品牌，足以驗證New Ford Kuga在越級動力、安全科技、寧靜舒適全面兼備的純正歐系運動跑旅市場定位。
為歡慶New Ford Kuga銷售超過3萬台，同時讓更多消費者能在80萬元級距輕鬆入手優質跑旅，福特六和現推出New Ford Kuga EcoBoost®180時尚X車型86.9萬元舊換新現金價，是入主限時優惠的最佳時機。同時為回饋Ford車主的支持，原Ford車主升級New Ford Kuga，限時再享五年原廠保固。
暢銷人氣王New Ford Focus及 Focus Active 引領鮮明運動風格與駕馭樂趣
同級最強德系中型車New Ford Focus與德系中型跨界休旅New Ford Focus Active上市至今，憑藉著優異的駕馭樂趣與強勢產品力，領先的動能科技以及符合Level 2輔助駕駛等級的Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統等優勢，在市場上獲得熱烈迴響，屢創銷售佳績，使得Focus全車系自2019年在台上市至今，總銷量已突破4萬多台，穩居中型房車銷售第二。除了五門車型蟬聯中型掀背車銷售冠軍，Focus Active更成功搶佔中型跨界休旅車市場，深受消費者青睞。本月入主享60萬高額0利率。
車款
十月優惠活動
|Ford全車系
10月1日至10月31日止
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|New Ford Kuga
10月1日至10月31日止
EcoBoost®180時尚X車型享舊換新現金價86.9萬元，限時限量Ford車主升級New Ford Kuga再享五年原廠保固
|New Ford Focus
New Ford Focus Active
|10月1日至10月31日止
享60萬元0利率