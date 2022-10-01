破千萬的 AMG 首款油電性能跑車 GT 63 S E PERFORMANCE 正式上市
繼 EQS 53 4MATIC + 與 EQE 43 4MATIC 陸續在台灣上市，敲響 Mercedes-AMG 邁向電動化的鐘聲後，作為 AMG 獨立開發的四門轎跑 GT 4-Door Coupé，將如雷貫耳的「One Man, One Engine」4.0 升 V8 雙渦輪引擎作為燃油動力，並注入源自Formula 1™ 的油電混合動力技術 E PERFORMANCE，車型名稱承襲性能車迷熟知，代表純種AMG的「63」，推出首款插電式油電混合動力跑車 GT 63 S E PERFORMANCE。台灣賓士宣布，GT 63 S E PERFORMANCE 正式加入 AMG 市售產品線，建議售價新台幣 11,790,000 元起。
Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE 搭載 Formula 1™ 加持的油電混合動力系統，前軸為一具「One Man, One Engine」4.0 升 V8 雙渦輪引擎，後軸則配置輸出最高可達150 kW (204 hp) 的電動馬達，並採用專屬動力配置和 AMG 總部研發的高性能電池 (HPB)，搭配 AMG Performance 4MATIC+ 主動式四輪驅動系統，綜效馬力最高可達 843hp，扭力峰值來到 1,470 Nm，0-100 km/h 僅需 2.9 秒。GT 63 S E PERFORMANCE 不只是 AMG 迄今為止動力最強大的市售量產跑車，更展現 AMG 將性能豪華DNA 帶向電動未來的決心。
此外，Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE推出全球限量兩百台的 “F1 Edition” 套件，包含 "F1 Edition" 的 MANUFAKTUR 限定車色– 層峰灰，與多項凸顯賽道氛圍的空力套件與識別，更多詳情請洽全台AMG Performance Center 旗艦中心。