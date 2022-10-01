跨世代／外送勞工資格難認定　賴香伶：應先保障薪給

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「然而很多工讀夥伴需要的是一單基本工資的保障，如果是核心工作者，那我想每個月的最低薪資是可以談的，但如果是每個禮拜只跑幾個小時」，這其實是大多數，不過到現在，很多勞工成為全職甚至成為產業中的佼佼者，就是以此為業，但就會受到平台公式影響，本來一個月可以拿到3、4萬，現在一個月只能拿到2、3萬，現在連我們最在意的，他能不能加入勞保都是一個關卡，這樣的產業問題就是無解，但可以先處理基礎薪資應該透過公開透明的方式，讓業者和工會來談，那麼後續的法令才能相得益彰，像是計程車司機，也是慢慢爭出基本底薪的水準，像是疫情期間，最累的就是外送員，他們也沒有防疫薪給，他們最核心的標的就是薪給。
而談到地方立法，賴香伶表示，確實當時立法時，像是勞資關係、安全衛生等等是地方權限，可以請業者配合，包含要進行勞動檢查時需要提供電磁紀錄等等，到底什麼是我們可以取得的資料，像是一般公司會有薪資單，或是匯款單，但是外送平台連打卡記錄都沒有，當時根本沒有可以符合現有法規可以查核的資訊，電磁資料就是之後的重要依據。
「那麼之後接單、搶單的狀況要如何處理？其他縣市甚至有設置一天不得超過12小時的跑單上限，另外搶單和搶食的狀況，也很難用制式的法規去管理外送產業」，賴香伶說明，所以才會用類雇傭的方式，去審視他們的契約， 讓第三方或是相關的公正團體審議，不然業者3天一換約、5天一換公式，讓外送員根本無所適從，讓他們契約可以讓地方政府備查，這樣才是讓外送員的工作受到保障，否則連外送員的勞工資格都很難被認定。
最後，賴香伶強調，核心的價值就是在這個行業裡面最辛苦的送貨員還有商家，願意加入新興的行業，但需要展開心胸的也包含這些大型的外商平台，不管是中央立場或是外送員經驗都是平台業者可以好好細看的，但從我的經驗來看，平台業者常常對台灣的法律不太尊重，也沒有想要跟我們好好溝通，希望外送業者在發展新興產業的同時，也不忘成為一個以人為本的企業。