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LUXGEN 推雙十優購活動，U6 GT AERO 限時優惠 74.9 萬

▲ LUXGEN 推雙十優購活動，U6 GT AERO 限時優惠 74.9 萬
▲ LUXGEN 推雙十優購活動，U6 GT AERO 限時優惠 74.9 萬

2GameSome - 有車賞

2022-10-01 23:55:00

為迎接跨年前最後一個連續假期的來臨，10月LUXGEN特別推出「慶賀雙十」(1)專案：預約試乘抽10倍加油金(2)，以及全車系購車優惠最高10萬元購車金(3)。7人WILDFUN外觀搭載充滿肌肉線條的【野FUN套件】(4)購車最優惠，提供限時雙十典藏價「103.9萬」(5)，不但擁有裝得全家大小裝備的大空間，能上山下海都輕鬆的大馬力，以及安全滿載5A智慧安全科技，是喜愛當戶外咖的您，絕對不容錯過的SUV！以及國民跑旅「U6 GT AERO」的限時雙十典藏價「74.9萬」 (5)，讓您能以70萬的入門小型休旅價格即刻擁有中型休旅車格，享受房車所沒有的高視野與大空間，和充沛的動力，給予憧憬跑格休旅的買家增添顏值及CP值爆表的唯一選擇。LUXGEN給您最實實在在的購車優惠，陪您駕輕就熟、享受自駕新生活。

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國民運動休旅逆勢再出擊  U6 GT AERO 限時雙十典藏優惠74.9萬 讓您駕輕就熟

國產70萬級距中大型SUV「U6 GT AERO」，不僅結合主打逆風而型、跑格出眾的專屬的「AERO空力套件組」(6)，成就與眾不同的你，完整展現空氣力學表現外，車室座艙更是超越同級的空間與配置，並搭載全方位完善的主被動安全科技配備，包含實用便利的AR View+行車AR影像系統、獨有的AR See-through View＋AR底盤透視影像等多項先進配備，陪您在熟悉的路上，提供不一樣的視野，以及預防意外產生的開門防撞系統，同時給予乘員最加倍舒適與安全的行車體驗，全面滿足所有新世代族群的智慧用車生活。U6 GT AERO以帥氣的運動跑格外型、高機能與高效性能、創新的智慧安全新科技，使每一條陌生的路都變成最熟悉的路，讓您駕輕就熟，輕鬆享受悠閒愜意時光。

LUXGEN慶賀雙十  10月入主享雙十豪禮　抽10倍加油金、最高10萬購車金

適逢雙十佳節連續假期，正適合舉家同慶一同享受快樂時光，LUXGEN為讓每位車主及乘員都能玩得盡興開的安心，特別推出「慶賀雙十」(1)專案：凡於10/1(六)至10/31(一)止預約來店試乘任一車款有機會抽中加油金(2)，完成交車後就直接10倍加倍給您，全車系可享最高10萬購車金(3)，同步再享免費升級PM2.5健康對策濾網(6)、終身免費返廠實施臭氧殺菌服務等好康優惠，歡迎喜愛LUXGEN的準車主們，敬請把握最佳入主時機，輕鬆坐擁全方位智慧科技的駕馭魅力。欲知更多活動內容或其他購車資訊，歡迎請至LUXGEN官方網站預約試駕及查詢，或電洽客服專線0800-588-088。讓LUXGEN陪您駕輕就熟，享受自駕新樂趣。

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