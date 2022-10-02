升息風暴！金管會盯金融業3面向　銀行要做監理壓力測試

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本國銀行資產品質也良好，並具金融韌性。截至今年8月底，本國銀行平均逾期放款比率自2018年1月底的0.28%，降低至0.16%，同期備抵呆帳覆蓋率則自485.27%提升至847.07%；另本國銀行今年第2季資本適足率達14.22%，全體本國銀行均符合最低資本要求10.5%。本國銀行資產品質及風險承擔能力均較以往為佳，具金融韌性，可因應未來不確定性提高的總體經濟及金融環境。
金管會強調會持續強化銀行風險控管，並已定有「商業銀行投資有價證券之種類及限額規定」，可規範本國銀行投資有價證券之暴險部位，並要求銀行定期提供相關報表，以檢視銀行海外投資風險。另已請中央存款保險公司按季函報「本國銀行對海外資產暴險分析報告」及建立「海外及大陸地區信用風險個案資料庫」與海外重大信用風險個案事件之觀察及通報機制標準作業程序，以強化銀行海外暴險的監理，並規劃於明年再度辦理本國銀行監理壓力測試，將持續觀察國內外經濟及金融情勢變化，研議相關測試情境，了解銀行於不利情境下之風險承擔能
力。
在保險業部分，金管會認為，利率走升對壽險業具有3大正面效益，包括1、緩解壽險公司在低利率時代所面臨的利差損壓力、提高保險業再投資的收益、應提存的保單負債（準備金）減低，而近期壽險業淨值波動主因利率走升，依現行會計制度，資產面反映壽險業持有債券價格下跌，惟負債面尚未以公允價值評價，以致無法完全反映升息對資產負債的影響。
金管會說，升息雖將面臨債券價格下跌產生未實現評價波動對淨值造成減少的影響，惟保險業多以持有收取固定利息為目的而長期持有之固定收益債券部位，預期升息衝擊應屬可控。同時，市場利率走升，可提升保險業新錢（保費收入及利息收入等）收益，緩解壽險業因早期銷售的高利率有效保單所造成的利差損壓力，且美元匯率走強，壽險業國外投資多以美元計價，均屬有利因素。
此外，現行長期保單準備金的計算，係採發單基礎（Lock-in）認列，未依現時利率評估逐期調整，爰目前壽險業財務報告對於利率上升影響資產負債表達存在逐期認列不一致情形。如依國際財務報導準則第17號公報（IFRS 17）採現時利率等資訊計算，利率上升將使長期保單負債成本減低，有助於降低未來接軌IFRS 17時的增資需求。又壽險業保險合約存續期間均較投資債券為長，升息對保險負債公允價值之減少將大於債券評價下跌之影響程度。若壽險業資產與負債均以公允價值衡量，利率上升對其淨值屬正向影響。
金管會也強調，已請今年6月底資本適足率未達法定標準之保險公司提具增資、財務或業務改善計畫到會，以強化公司體質，並已有部分保險公司完成增資強化財務結構，目前尚無流動性風險。同時，在保險法相關法令已就保險業從事國外投資，明定得投資項目、限額、投資的資格條件、信用評等、風險管理措施、法令遵循及其他應遵循事項等規範，且已同意備查公會修正「保險業風險管理實務守則」，將政經風險納入保險業風險管理應控管內容。
不僅如此，金管會已在今年9月22日函請保險業應就各國中央銀行採取升息政策審慎進行對公司財務業務影響評估，研擬因應及強化控管措施提報董事會，並責成內部稽核單位於111年12月底前就相關措施執行情形辦理查核，及將查核結果提報董事會。
由於今年下半年度各國央行仍可能維持升息政策，金管會將審視各公司申報經會計師查核簽證的今年度財務報告，如有業者未達法定清償能力標準，將請其提出財務業務改善計畫等，金管會也將依其原因綜合評估，請業者採取必要因應措施，以維持壽險業良好清償能力，及維護保戶權益。
就證券業觀察，金管會分析，在升息環境下債券價格將下跌，經統計，證券商去年底投資外國債券帳列成本達1317億元，今年7月則降至1245億元，8月則回升至1385億元。升息短期對證券業既有債券投資有負面影響，但中長期來看，新投資債券部位利率較高，可獲取更佳的債券投資收益。另全體證券商今年8月資本適足率均達200%以上，高於法定最低資本適足率150%要求，顯示全體證券商風險承擔能力佳，可因應未來不確定性提高的總體經濟及金融環境。
對於金融市場變動，證券商應衡量所有業務單位的市場風險，衡量方式包括建立壓力測試等可行之風險量化模型等，以衡量異常市場變動對投資組合價值變動的影響，金管會也將持續監督證券商財務業務變化情形，確保證券商在金融市場發生劇烈變動時的風險承受能力及穩健的資本適足率。
在期貨業部分，因期貨市場具有避險、價格發現等功能，提供交易人多元避險及交易管道，因應升息影響，預期期貨市場將持續發揮其功能，並穩定發展，對期貨商財務業務亦有正面助益。金管會將持續推動期貨市場新商品與新制度，帶動期貨市場及期貨商健全發展。
投信投顧業因應升息及通膨循環，投資人對投資的需求，如台股、海外股債市，甚至長期退休金規劃等可能增加，資產管理業者將配合市場情勢適時推出不同類型商品。因此，升息與通膨可望帶給資產管理業未來商機，使業者業務經營更多元化。
不過，金管會表示，已在今年3月8日發布「證券期貨業永續發展轉型執行策略」，協助證券期貨業未來順利轉型，找到風險與機會及市場定位與商機，並持續開放證券業業務範疇，推動證券商業務多元發展，期於經濟環璄變動下證券商業務持續穩定成長。