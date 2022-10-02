10月賞車好康！福特Kuga入手86.9萬　LUXGEN送10萬購車金

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除了優異的性能表現之外，New Ford Kuga豐富的科技配備與令人驚豔的NVH車艙寧靜表現，也是其產品優勢之一，全車系標配8吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕、支援Apple CarPlay®/ Android AutoTM，搭配智能互聯SYNC®娛樂通訊整合系統，使日常移動更加輕鬆便利。同時率先導入的Ford Co-Pilot 360TM全方位智駕科技輔助，更獲美國《消費者報告－Consumer Reports》評選為Level 2駕駛輔助系統前三大品牌。
為歡慶New Ford Kuga銷售超過3萬台，同時讓更多消費者能在80萬元級距輕鬆入手優質跑旅，福特六和現推出New Ford Kuga EcoBoost®180時尚X車型86.9萬元舊換新現金價，是入主限時優惠的最佳時機。同時為回饋Ford車主的支持，原Ford車主升級New Ford Kuga，限時再享五年原廠保固。同級最強德系中型車New Ford Focus與德系中型跨界休旅New Ford Focus Active，本月入主享60萬高額0利率。
此外，本月福特六和加碼推出「非試不可」活動，10月1日至10月31日活動期間，消費者至Ford全台經銷據點試駕任一車款，並上傳FB或IG分享，即可獲得路易莎咖啡商品兌換卷1張，並具備週週抽iPhone 14 Pro抽獎資格。成功邀請2位以上新朋友完成試駕，主揪更享額外抽獎機會。
10月LUXGEN則是推出「慶賀雙十」專案，10月1日至10月30日預約試乘抽10倍加油金，以及全車系購車優惠最高10萬元購車金（URX 7人 WILDFUN享10萬元購車金、5人WILDFUN享7萬元購車金、U6 GT AERO享7.9萬元購車金；URX 7人全景樂活版及U6智遊版享5萬元購車金）。LUXGEN表示，7人WILDFUN外觀搭載充滿肌肉線條的「野FUN套件」限時雙十典藏價103.9萬，不但擁有裝得全家大小裝備的大空間，能上山下海都輕鬆的大馬力，以及安全滿載5A智慧安全科技，是喜愛當戶外咖的您，絕對不容錯過的SUV！國民跑旅「U6 GT AERO」的限時雙十典藏價「74.9萬」，讓消費者能以70萬的入門小型休旅價格即刻擁有中型休旅車格，享受房車所沒有的高視野與大空間和充沛的動力，給予憧憬跑格休旅的買家增添顏值及CP值爆表的唯一選擇。