戰力升級補一腳 ─ Nissan新改款Kicks 旗艦版試駕

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首先在外觀部分，最顯眼的就是換上了Double V-motion大型鋼烤水箱護罩，搭配全新造型LED矩陣式頭燈，整體讓車頭變得更為霸氣，同時17吋輪圈改為五幅式全新三叉造型設計，增添運動感；而新改款Kicks也是Nissan首款國產車換上全新廠徽的車款，展現更高科技、更現代、更先進的品牌理念及方向。Kicks自上市以來，在外型上就相當符合台灣消費者胃口，此回改款，加大水箱護罩面積後，更增加了消費者喜愛的霸氣感；同時，Kicks是少數國產車提供多種外觀塗裝配色的一款，新改款又增加了藍色與藍/黑雙彩搭配，多樣的色彩搭配下，共計提供多達14種車色選擇，讓消費者更可以選擇貼近自已性格的車色，展現個性。
進入車室內，基本陳設並沒有太大改變，中控台中央一樣配置有8吋觸控螢幕的 X-media III影音主機，並標配Carplay、Android Auto連結功能，可便於與智慧手機相連，擴充導航等功能；而在車室內最大的改變，就是首次導入了EPKB系統，也就是附有Auto Hold功能的電子手煞車系統，在少了傳統手煞車的拉柄結構後，前座中央扶手也經重新設計，增加靠手的舒適性，同時也增加了置杯架，放置飲品時也更為便利。
然而新改款的Kicks最重要的改變，是改搭載了原廠代號HR16DE-gen3的1.6升自然進氣引擎，最大馬力自124ps/6,300rpm提升至135ps/6,300rpm，最大扭力也自15.0kgm/4,400rpm增至16.7kmh/4,000rpm，並仍搭配CVT無段變速系統；該具引擎具備GT-R 鏡面熔射缸孔技術，以熔射氣缸壁成膜取代傳統鑄鐵鋼套，提升引擎導熱效率並降低能量損失，全面提升引擎效能。同時配置雙汽門正時控制系統，搭配 TCV 擾流控制閥擴大燃燒室進氣、排氣控制範圍，可依據駕駛狀況調節最佳引擎表現。
動力系統升級後，明顯改善的就是起步加速與再加速的瞬間力道更為充足，不過因搭配CVT變速系統，加速初段雖然輕快，但還是有變速箱齒比變換跟不上引擎轉速的情況，引擎已經拉高轉速發力，變速系統無法及時地傳輸至輪上，動力輸出的持續性受限於變速系統特性，對動力表現要求較高的朋友，可能會覺得少了些勁道。操控上，Kicks依然是簡單好上手的一輛車，開起來沒什麼負擔，底盤設定部分，路感頗為明確，可以清晰地感受到路面的狀況，避震設定不算硬朗，過彎時的側傾不算小，但仍維持該有的支撐性，不至於瞬間軟腳，只是面對快速連續過彎、重心快速左右轉移時，懸吊轉移的反應不算快，在山路上奔馳，得適度地控制速度。畢竟它不是一款強調熱血操控的車款，簡單代步才是它的強項。
至於在安全面部分，新改款Kicks增加了許多消費者敲碗想要的ICC 智慧型全速域定速控制系統，另外還增配了PFCW 超視距車輛追撞警示系統，長時間巡航的便利性與安全性都有所提升；其餘像IEB防追撞緊急煞車系統、P-IEB行人防追撞緊急煞車系統、FCW前方碰撞警示系統/PDW行人偵測警示系統、LDW車道偏離警示系統、BSW盲點警示系統、RCTA後方車側警示系統、AVM 360°環景影像監控系統/MOD移動物體偵測系統等輔助科技也依然為標準配備。
本次試駕新改款Kicks是在正式發表之前，發表日為10月6日，目前裕隆日產僅提供預接單價格，兩款車型分別為卓越版79.9萬、本次試駕的旗艦版則為83.9萬，略高於現行車款，但新改款Kicks在動力與安全等都有所升級下，價格增加幅度仍在合理範圍內，且裕隆日產通常在新車正式上市時，都會微降車價，因此正式售價就得等發表會公布了。而自上市之初，就以「給世界一腳」作為宣傳口號，這回新改款後，口號也升級為「再給世界一腳」，期望能延續過去的好成績，再創亮眼銷售表現。