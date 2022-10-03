【MotoGP戰報：泰國站】Bagnaia追到只剩2分差，Oliveira無畏Ducati軍團勇奪冠軍

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泰國站由Bezzecchi、Martin及Bagnaia取得起跑頭排位置，由於排位賽天氣良好，但正賽卻為雨戰，這對車輛設定多少都會造成影響。起跑後杆位的Bezzecchi因跑出賽道而讓出領先優勢，Miller也趁勢取得領先，隊友Bagnaia則緊跟在後。而喪失機會的還有Quartararo，一開賽就遇到輪胎問題，因此排名便掉到後段班，最後僅能以第17名成績完賽，在積分方面沒有任何進帳。
Marquez本站表現也還算不錯，多數時間都處在第四名位置，但賽事後段不敵Zarco攻勢，最後以第五名完賽。延續上一站氣勢的Miller，原以為本站應該可以繼續蟬聯冠軍，但沒想到Oliveira在開賽後就從中段一路爬升到領先集團，甚至還一舉超越Miller並奪下分站冠軍。Bagnaia則在有驚無險情況下贏得第三名，這也與Quartararo積分只差2分，而賽事僅剩三站，在積分差距不大情況下，Bagnaia與Aleix Espargaro都有機會爭奪年度冠軍。
Quartararo（219分）、Bagnaia（217分）、Aleix Espargaro（199分）、Bastianini（180分）、Miller（179分）。