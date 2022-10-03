特企／頤宮獲美食大獎　陳瑞憲盛宴再現「由鉅大恆」

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⽇前揭曉的聯合報系台灣⼈觀點美食評鑑，第⼆屆500盤得獎名單，「頤宮」也以叉燒皇、火焰片⽪鴨三吃、刴椒⿂頭、床辣跳跳雞、酒蛋麵線奪得五盤，為林⼼如、徐若瑄、裴偉、陳藹玲等名⼈所推薦。
君品酒店揉和中⻄空間美學
「頤宮」摘星奪盤鋒芒技冠群雄，然⽽，除了豐富多層次的味蕾體驗，也讓⼈不由得重溫君品酒店的空間美學。由陳瑞憲操⼑設計，以mix&match創造豐富新穎的設計，君品酒店法⽂名字Palas de Chine中Palais指「皇宮」，de Chine指「中國的」，合併中⻄⽂化。陳瑞憲早期追求東⽅抽象現代的留⽩空間，曾被歸類為極簡風格的建築師，和書法家董陽孜聯展創作之 後，開始調整純然簡約風格。君品酒店的室內裝飾挹注了宋代⼈⽂美學，輔以巴黎的浪漫隨性，同時導入⽂藝復興時代的思維，融合法國路易⼗四時期的低調奢華風，融合簡約與華麗，拼貼傳統與現代，展現混合多樣元素的協調美感。
台灣傳統豪宅向來比豪華比排場，然⽽仍有許多富過三代的新世代⾼端客層更加重視⾼感度的⽣活，陳瑞憲獨特的住宅空間作品再次躍上枱⾯，在台灣豪宅作品更顯難 得。「頤宮」摘星話題再起之後，許多台北頂尖⼈仕也紛紛南下台中，相約鑑賞由陳瑞憲⼀⼿催⽣的「由鉅⼤恆」。
21項安縵級公設 媲美「頤宮」⽂⼈貴氣
「由鉅⼤恆」的規格與美學更甚台中七期豪宅，這件國美館前地標作品堪稱是由鉅建設臻頂鉅作，向來極為重視藝術⽣活的林嘉琪董事長特別央請陳瑞憲放⼿設計，精鑄多達1800坪的21項安縵級公設，除了以靜謐定義奢華，從美術館式⾨廳、彩虹泳池、星際會館到每⼀個空間的美學令⼈嘆為觀⽌。更值得⼀提的宴會廳也再現君品「頤 宮」⽂⼈貴氣。
在風格上以美國名作⼤亨⼩傳的新藝術低調奢華語彙書寫紐約富裕⽣活場景，更以美感乘載機能，牆壁煙燻橡⽊⽪與Designers guild繃布舖陳著法式皇家格調，鍍紅銅不鏽鋼天花板鑲嵌著宮庭式經典華麗，⾨扇由義⼤利⽜⽪烘托質感，美國Rocky Mountain 把⼿掌握著華貴的觸感，魁北克⽯材⼀如迎接⼤⼈物的天然地毯，⼆⼗四⼈座⼤圓桌宴席隨時將家宴變⾝國宴，以專業級廚房為⼤恆主⼈提供最私密堂皇的宴會服務。
引領新世代品味⽣活 無法複製的絕版豪邸
對於⾼端資產客層⽽⾔，「由鉅⼤恆」不只是⼀幢豪宅建築，陳瑞憲更將東⽅底蘊與⻄⽅餘韻融合其中，將⽣活提升到美術館的境界。除了引領了新富裕⽣活型態，更寫下⾄今許多豪宅仍難望項背的紀錄。相信，即使是新世代崛起的新貴遇⾒這等絕版豪宅，也和爭藏藝術品般不落⼈後。
【由鉅⼤恆】140·160坪臻頂之姿
專屬網站：https://bit.ly/3E2WNdx
貴賓專線：04-2369-9888
眺望台中國美館：台中市⻄區五權⻄路⼀段107號