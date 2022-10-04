特企／NEXON新作《文明帝國：大權在握》事前預約啟動！
NEXON與NDREAM所開發的全新MMOSLG手遊《文明帝國：大權在握》，即將於今(4)日正式開放玩家進行事前預約註冊。《文明帝國：大權在握》是以文明系列中最受歡迎的《席德·梅爾之文明帝國V(文明5)》為基礎所衍生製作的MMOSLG，遊戲內除了繼承征服、科學、文化三種勝利元素外，同時也包含了以聯盟為單位的大型PvP戰爭與外交內容。目前遊戲提供了14個獨特的文明，可讓玩家扮演其中一個文明的歷史領袖，來帶領自己的文明開疆闢土與創立聯盟。
目前《文明帝國：大權在握》可在Google Play、APP STORE、Galaxy STORE與官方網站中參與事前預約活動，本次預約活動將同步在韓國、日本、台灣、泰國等亞洲地區舉行。所有參與事前預約的玩家們將可獲得「13,000金幣（貨幣）」作為獎勵。
NEXON發行部副部長表示：《文明帝國：大權在握》繼承了偉人、奇跡、各種勝利條件等文明帝國的主要元素，同時也增加了手遊版中獨有的「聯盟大型PVP戰爭」與「賽季制」，來增加玩家在文明發展過程中的競爭或合作考量。透過與開發商NDREAM的協力製作，將帶來《文明帝國：大權在握》全新獨特的魅力與樂趣，還請玩家多多支持與參加事前預約。
《文明帝國：大權在握》官網：https://civrop.nexon.com