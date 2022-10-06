Skoda Karoq小改款113.9萬元起配備大躍進，全車系標配Matrix LED頭燈及動態序列式LED⽅向尾燈!

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身為Skoda旗下SUV家族的中堅份⼦，Karoq相較於七⼈座Kodiaq以及Kamiq更受到家庭族群的喜愛，無論是英國的What Car?雜誌或是Auto Express雜誌都將這款⾞列為Best Family SUV (最佳家庭SUV)。Karoq擁有4389mm (SportLine 4384mm)的⾞身長度，拜精簡的短⾞頭設計所賜，這款⾞的室內空間和市⾯上的同級對⼿相比毫不遜⾊，更擁有⾼達521公升的⾏李廂置物空間，配合Skoda最為⼈所稱道的Simply Clever貼⼼巧思，歐洲最家SUV稱號當之無愧！
外觀科技IN實⼒
與之前的⾞款相比，改款後的Karoq在⾞頭部分最受到注⽬的就是全新⽔箱護罩以及搭載Matrix LED智慧複眼頭燈的全新頭燈造型。更為擴展且呈⽴體六角形的⽔箱護罩不僅在空氣動⼒表現上有所精進，同時讓改款後的Karoq顯得越加霸氣，⽽全新的分層式頭燈設計可分為上下兩層：上層主導遠光、近光與角落照明︔下層則為兩邊各擁有24顆LED的Matrix智慧複眼頭燈，以及不良天候輔助照明，至於⽇間⾏⾞燈則為中間階梯式的條狀的LED負責。
⽽後尾燈亦升級為全LED動態序列式 ，改款後的尾燈造型同樣被修飾得更加⽴體：上下兩道尾燈中包覆著⽩⾊燈條即為序列式⽅向燈，⽽在尾燈下⽅，Skoda巧妙地將捷克國旗造型融合入後保桿鈑件折線，藉以彰顯其歐洲⾎統。
除擁有更精進的設計語彙，Karoq雖是⼀台SUV⾞款，但新⽟山版SportLine⾞型卻可擁有Cd值0.30的風阻係數，這皆是拜前進氣⼜保桿、具有空氣⼒學的全新設計鋁圈、較長的擾流尾翼、後擋風玻璃側鰭以及平整化底盤等優化因素所賜，讓Karoq不僅⾏⾞穩定性更佳，且更省油。
內裝質感IN實⼒
內裝是Karoq改款新⾞另⼀個吸睛焦點：10.25吋全中⽂全彩數位儀表搭配9.2吋的CNS 3.0資訊娛樂系統，讓這款SUV的駕駛座艙既時尚又科技，整體風格又依⾞型不同⽽有所區隔：新雪山版採⽤的是亮銀髮絲紋飾板佐以舒適布紋座椅，搭配懸浮式⾶梭滾輪多功能⽅向盤︔進階的新⽟山版SportLine則為Carbon跑⾞運動化⿊⾊飾板配上跑⾞式布紋座椅，⽅向盤則為附換檔撥⽚、⾳響及電話控制功能的三幅跑⾞式多功能⽅向盤。
除此之外，⼿機無線充電板與無線Apple Carplay在新款Karoq已經屬於標準配備。⽽Skoda也特別限量提供400名⾞主免費升級⽪椅：新雪山版升級⿊⾊Suedia/真⽪座椅，新⽟山版升級⿊⾊真⽪座椅，並享有雙前座八向電動調整與三組記憶功能。 特別值得⼀提的是，Karoq不僅在內裝質感上更加精進，針對這款歐洲最家SUV，原廠在座椅設計上也頗具巧思：前排座椅特地下調約4公分，製造出如劇院般的階梯式座椅，讓後座乘員能夠享有最佳的前望視野，對於家有幼童來說更具安撫效果。
駕馭表現IN實⼒
小改款Karoq同樣搭載1.5 TSI EVO渦輪增壓引擎，最⼤⾺⼒為150hp、最⼤扭⼒為25.5kgm，後者的轉速區間為1500~3500rpm，充份表現這顆引擎低轉速⾼扭⼒的特質。在七速DSG雙離合器的配合下，從靜⽌狀態加速到時速100km/h所需時間為8.9秒、極速210km/h，由經濟部能源局所公布的綜合油耗則為17.6km/L，表現相當不錯。 駕駛輔助科技也是Karoq⼀⼤亮點： Driver Alert疲勞駕駛警⽰、Emergency Assist 緊急待援輔助系統、Lane Assist ⾞道維持及偏移警⽰系統皆成為全⾞系標準配備︔新⽟山版SportLine⾞型另增加Park Assist 半⾃動停⾞輔助系統與Area View全⾞俯瞰顯影警⽰系統。加上原就已經具備的各項駕駛輔助科技如：全速域ACC主動式定速跟⾞系統、AEB⾏駛中緊急煞⾞系統、Front Assist 前⽅輔助系統、Side Assist ⾞側盲點警⽰系統、RTA 後⽅⾞流警⽰系統等，可謂是同級SUV駕駛輔助科技最為齊全的⾞款。再加上全⾞系標配九氣囊、MKB ⼆次碰撞預煞系統、⾼達26.4%的熱成型鋼材，這款獲得NCAP歐洲撞擊測試五顆星評價的Karoq可說是同級SUV中最⾼安全指標！
Karoq新款共規劃兩種⾞型：新雪山版以及SportLine的新⽟山版。為了彰顯SportLine的運動特性，新⽟山版在外觀上擁有多項專屬配件，包括：鑲入⾼亮⿊飾條的前後保桿、加長後擾流尾翼、SportLine⾞型銘牌、18吋鋁圈、後窗深⾊玻璃︔內裝部份則為Carbon跑⾞飾板配上具換檔撥⽚的三幅跑⾞式多功能⽅向盤。在舒適駕駛配備上，進階的SportLine新⽟山版尚擁有四區環景的Area View全⾞俯瞰顯影警⽰系統、Park Assist半⾃動停⾞輔助、雙區恆溫空調系統，無論是外型、配備都堪稱旗艦等級。 Skoda Karoq從2017年在歐洲上市以來，至2021年全球銷售已經超過50萬輛︔2018年至2021年連續四年贏得歐洲最佳家庭SUV頭銜，此次引進新款在台上市，更加入多項同級唯⼀科技配備，展現滿滿看得⾒的IN實⼒，「歐洲最家SUV」堪稱名至實歸！此外，為了更加深台灣消費者對⿊熊保育的重視，Skoda Taiwan特地認購之前⼩⿊熊在富⾥山區造訪的有機農⽥稻⽶，免費限量提供400組給Karoq⾞主，共同為⿊熊保育盡份⼼⼒。
|⾞型
|參考售價 ( 新台幣萬元 )
|⼩改前售價 ( 新台幣萬元 )
|新雪山版
|1,139,000
|1,089,000
|新⽟山版
|1,299,000
|1,229,000