「天才專業戶」張新成為戲專研數學　考神也被難倒

「天才專業戶」張新成在陸劇《光芒》飾演金融高手、在《天才基本法》飾演數學專家，日前他接受LiTV訪問，過去因同時拿下中央戲劇學院、北京電影學院、上海戲劇學院等5個藝校榜首，張新成被封為「考神」，但其實他不喜歡被稱作「學霸」，總是說自己仍有許多不足之處要學習，問他老是演天才，有沒有因此數學程度變好？他說：「為了更融入角色原貌，我會特別去研習相關知識，但數學真的不是一朝一夕就能學好的，是需要長時間努力累積而成，如果能靠戲就能學好，那我真的是個天才了。」
剛過完27歲生日，年紀輕輕的張新成已竄升頂流明星之位，不過私下超樸實的他，沒奢望得到什麼名利，反而只期許未來能天天過的開心與充實，從2013年出道至今，算算進入演藝圈近10年，「沒有想到已經出道這麼久了！覺得時間過得很快，性格上我考慮的層面越來越穩，遇到事情時，我不會像以前那樣馬上慌張起來，我認為這是好的，我也會嘗試做更多豐富每天生活的事，因為拍戲時間一長，有時候你會人不太落地，『不落地』的意思就是你不知道正常生活是什麼樣，因此我會努力去做更多『像生活的事』豐富自己。」
他在新作《光芒》角色超齡、台詞繁瑣，很多情緒演繹轉折更是相當困難，演出過程裡印象最深的一場戲，是女主角蔡文靜因摯友驟逝，他在不捨心境下，漸漸拉近彼此的心的深情橋段，張新成說：「面對愛人的痛楚，我疼惜的親吻了她，那場戲我記得拍攝時間很晚，透過深宵的寂寥對比出人物的悲慟與哀悽，劇組將氛圍設計的很好，讓我與文靜情緒拿捏的很到位。」深沉的角色與他自身個性頗具差異，因此詮釋起來可謂相當不易，張新成說：「這個角色經歷的事多，是屬於在極大壓力下卻需要壓抑心境的人，因此確實那段日子每天心情較沉悶，我花了很多時間才慢慢調整好狀態。」
演技備受好評又是收視保證，讓張新成戲劇邀約從未間斷，7月剛結束與胡歌、吳越、黃磊、劉濤等頂流大腕合作的《縣委大院》，這部被公認只要是「東陽正午陽光影視」出品，就必須得看的劇集，讓他的實力受到各方業界的肯定，另一方面，粉絲心心念念終於敲碗等到，第一部拿下豆瓣7.9高分的《大宋少年志》，也在近期宣布啟動第二部拍攝計畫，張新成說：「未來的行程還是會長期在劇組，當然我也會繼續音樂創作，目前我正在拍攝電影《這麼多年》，希望大家能繼續喜歡。」