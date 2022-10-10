團體賽再奪冠！爆哥終於發聲　預選賽「整夜8小時沒睡」

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「接著，個人預選賽馬上到來了，我要面對到的是128進32強的比賽，這天是我印象非常深刻的一天，因為在比賽前一天我緊張到完全睡不著覺。我是極度淺眠和容易焦慮的性格，同時預選賽的比賽又是在早上九點左右開始，因此我在前一天的凌晨一點左右就上床睡覺，但是我真的完全睡不著，我擔心我連32強都進不去，我擔心如果我失敗了別人會怎麼看我，我擔心一切的負面結果」。
爆哥表示「我是一個極度自信和極度自卑的矛盾體，有的時候我會覺得自己根本是神，有時候又會自我質疑自己是不是只是個廢物，所以在前一天我焦慮到完全沒睡覺，在床上整整想了八個小時，然後就準備出門比賽了。」然而即便相當緊張，仍然是成功打進32強的正規賽當中。
最後一路從32強打到冠軍，爆哥表示在這之中學習到非常多也認識了不少選手，爆哥說「我在比賽的過程當中盡力展現出了我最好的一面，也很幸運的拿下了最後的冠軍獎杯，回過頭看這一路真的很不容易，我在拿下獎盃的時候只有滿滿的不真實感，根本沒有想哭的念頭，但在打這篇文章的現在，我的眼淚真的默默的流了下來，我想，這應該是遲來一個星期的眼淚吧，這一路真的太不容易了」貼文立刻引爆粉絲們留言「爆哥加油！期待你未來更多的冠軍」、「實在太感人了TAT爆哥真的好棒啊」。
而對於未參與團體賽的賽事也有冠軍頭銜，爆哥則是霸氣的說「然後團體賽的冠軍星我不會要啦，這是屬於他們的努力，我只是一個離他們最近的見證者，該是我的東西我不會推，但不該是我的我也不會碰，如果拿了那不也是對其他選手的不尊重嗎？」讓粉絲對爆哥刮目相看。（編輯：張嘉哲）