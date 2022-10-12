《樂透大作戰》票房破1000萬！導演：幽默是高度智力遊戲
南韓喜劇片《樂透大作戰》搞笑的「彩券迫降北韓」題材深受觀眾討論，在台票房正式突破1000萬元。導演朴奎泰表示，比起喜劇，他更想刻劃幽默，彩券題材可能大家都想得到，「那如果彩券飛去北韓會怎麼樣呢？」這也讓他在發揮天馬行空的想像力劇情同時，實際對前線部隊進行田野調查，甚至採訪在北韓相當於前線監視哨所工作過的脫北者，力求在奇想當中兼顧現實。
對於以「頭彩」來無傷大雅的刻畫南北韓緊張關係，導演朴奎泰表示：「任何人都可以想到以彩券為題材的創意，那如果彩券飛去北韓會怎麼樣呢？這讓我想起了《共同警備區》的喜劇版本。在有限的空間裡，描述南北韓士兵的故事似乎很有趣。」
導演進一步補充說：「我認為幽默與風趣是人生的光明調合劑，也是人生不能忘記的事。比起喜劇，我更想刻劃幽默。有一本小說名叫《玫瑰的名字》，其中有句話展現出作家安伯托艾可對幽默的定義，『幽默是人類發明眾多事物中，非常高度的智力遊戲。』讀完這些內容後，讓我感覺很好。如果可以打動某人的心是藝術，那麼讓別人想笑也是藝術，這是多有價值的事啊！因此，我總是想拍有趣的電影，想著要怎樣才可以更加有趣。」
《樂透大作戰》不僅有異想天開的精采劇情，也透過高庚杓、李伊庚等演員的演技，為全片再添笑料。尤其在片中飾演「姜大尉」的陰文錫，更被高庚杓、李伊庚等人譽為拍攝現場的「氣氛製造者」。高庚杓便透露：「他經常開玩笑，在疲憊的時候安慰我。尤其他嗓門本來就很大，很高興能和他一起演出。」