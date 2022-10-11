國際女童日「閃耀吧Q女孩」15日登場 世展資助11名女童

10 月 11 日是國際女童日，嘉義縣及台南世界展望會都辦了活動。嘉義縣台灣女孩日慶祝活動「閃耀吧！ Q 女孩」將於本月 15 日在縣府前廣場登場，今日記者會嘉義縣長翁章梁及縣府女性主管、嘉縣傑出女性、兒少代表合力倒入彩球啟動，象徵傳承與細心灌溉下，女孩成長茁壯。而台灣世界展望會今年發起第 4 年的「資助 1,000 女孩」行動，長期關心女性權益的國際崇她台南社特別在「國際女童日」當天資助 11 名女童，盼望在長期資助關懷下，讓這些女孩能免於失學、成為童工或兒童新娘的恐懼，並且能夠穩定求學，翻轉自己與家庭的未來。

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▲嘉義縣長翁章梁(左)頒發感謝狀給仁義湖岸大酒店董事長蔡惠櫻(右)，感謝她慷慨解囊推動嘉義縣婦幼福利（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，今年婦女節結合聯合國規定的國際女童日，擴大辦理「閃耀吧！ Q 女孩」慶祝活動，響應保障女性權益的精神，以嘉義縣民身分證字號的「 Q 」做為發想，表揚嘉義縣 16 位傑出女性在社會各行各業發光發熱，也藉此機會表揚縣府許多優秀的女性一級主管，為縣府的運作不遺餘力。其中受表揚的仁義湖岸大酒店董事長蔡惠櫻關懷弱勢，捐贈新台幣 70 萬元來推動嘉義縣婦幼福利，熱心善行令人感佩。「閃耀吧！ Q 女孩」主活動將在 10 月 15 日登場，會場布置社福宣導等 90 個攤位，表演團體精彩演出、好禮摸彩送、巿集園遊會、傑出女性表揚、幸福體驗趣、兒童創意走秀及趣味闖關遊戲等展演活動。邀請鄉親一同前來共襄盛舉，看見嘉義 Q 女孩的魅力。

▲左起台灣世界展望會南區辦事處主任黃美珍、國際崇她台南社社長賴雁琳、國際崇她台南社社姐林盈秀，一同為「國際女童日」發聲（圖／記者林怡孜攝，2022,10,11）