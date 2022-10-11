國際女童日「閃耀吧Q女孩」15日登場 世展資助11名女童
10月11日是國際女童日，嘉義縣及台南世界展望會都辦了活動。嘉義縣台灣女孩日慶祝活動「閃耀吧！Q女孩」將於本月15日在縣府前廣場登場，今日記者會嘉義縣長翁章梁及縣府女性主管、嘉縣傑出女性、兒少代表合力倒入彩球啟動，象徵傳承與細心灌溉下，女孩成長茁壯。而台灣世界展望會今年發起第4年的「資助1,000女孩」行動，長期關心女性權益的國際崇她台南社特別在「國際女童日」當天資助11名女童，盼望在長期資助關懷下，讓這些女孩能免於失學、成為童工或兒童新娘的恐懼，並且能夠穩定求學，翻轉自己與家庭的未來。
翁章梁表示，今年婦女節結合聯合國規定的國際女童日，擴大辦理「閃耀吧！Q女孩」慶祝活動，響應保障女性權益的精神，以嘉義縣民身分證字號的「Q」做為發想，表揚嘉義縣16位傑出女性在社會各行各業發光發熱，也藉此機會表揚縣府許多優秀的女性一級主管，為縣府的運作不遺餘力。其中受表揚的仁義湖岸大酒店董事長蔡惠櫻關懷弱勢，捐贈新台幣70萬元來推動嘉義縣婦幼福利，熱心善行令人感佩。「閃耀吧！Q女孩」主活動將在10月15日登場，會場布置社福宣導等90個攤位，表演團體精彩演出、好禮摸彩送、巿集園遊會、傑出女性表揚、幸福體驗趣、兒童創意走秀及趣味闖關遊戲等展演活動。邀請鄉親一同前來共襄盛舉，看見嘉義Q女孩的魅力。
國際崇她台南社社長賴雁琳身兼女兒、媽媽、婆婆、祖母4個身分，她深知女性在不同時期、不同角色時有不同的需求，尤其因為性別而受到各項不平等待遇、發展受限的女孩，更是讓她感到心疼，因此決定在「國際女童日」這一天號召國際崇她台南社社姐們以及光華女中小崇她 ( Phoenix Zclub鳳凰青少年社 ) 共同資助11名女孩。賴雁琳表示，期望透過國際崇她台南社的拋磚引玉，能夠讓更多人一同投入資助女孩的善舉，為女孩建造更美好的未來。