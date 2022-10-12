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特企／NEXON新作《WARHAVEN》　STEAM全球測試開跑

▲PVP肉搏戰新作《WARHAVEN》即將於STEAM上展開全球Beta測試。（圖／品牌提供）
▲PVP肉搏戰新作《WARHAVEN》即將於STEAM上展開全球Beta測試。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-10-12 12:06:04

NEXON 今（12）日宣布，PVP肉搏戰新作《WARHAVEN》即將於STEAM上展開全球Beta測試，測試時間將由10月12日起至11月2日止以STEAM平台的全球玩家為對象進行。此次測試將提供佔領城堡中央據點的「帕登」、可利用大型弩砲和人體大砲的「摩沙瓦克」、可利用小型大砲的「蓋拉」，以及護送運輸車至敵營的「華羅」等4種戰場。

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在開放測試的期間內每日入的玩家還可以獲得「金幣」、「銀幣」等消費貨幣，於商店中換取各種遊戲角色獨特的「服裝」及「簡介背景」。除此之外，也可透過「收集紅蘿蔔兌換兔子面具！」活動獲得「兔子面具」；兌換獎勵所需要的「紅蘿蔔」道具可透過登入遊戲、進行一般戰和達成勝利次數、帳號等級等來獲得。NEXON的Lee,Eunseok總監表示:「《Warhaven》是中古世紀幻想戰場上任何人都可以輕易享受的白刃戰遊戲，此次測試是首次與全球玩家進行的測試，希望大家能夠體驗到大規模白刃戰的刺激戰鬥和快感。」

另外，NEXON將於10月13日至26日止進行第2次《WARHAVEN》創作夥伴招募，被選為創作夥伴的人，可以享受專屬遊戲道具、頻道宣傳等各種優惠。想知道更多《WARHAVEN》STEAM全球測試的詳細資訊，再請參訪STEAM商店或品牌網站。

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