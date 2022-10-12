賞鳥賞郵彩繪鳥 歐德木作森活「鳥魅力」落實環保永續
台灣特有種鳥類豐富多元，鮮豔的羽毛、迷人的啼叫聲線，總讓賞鳥迷們愛得如癡如醉，為了讓更多民眾認識「鳥之美」，「台北市野鳥學會」與「中華郵政」舉辦賞鳥賞郵活動，並邀請歐德集團「木作森活」，出動最經典的「森活小鳥彩繪DIY」手作課程，讓大朋友、小朋友透過手繪，創作專屬「鳥朋友」，還可以把它帶回家。
一連4場活動中，先由野鳥學會人員帶領親子賞鳥團前往台北植物園，以近距離方式觀察鳥生態，同時學習聆聽不同鳥啼聲。接著前往郵政博物館，欣賞典藏的鳥類主題郵票，以及難得一見的郵票原圖。除了用眼觀看，也讓大家實際手作，透過親子DIY，將美麗鳥羽倩影，繪製在「木作森活」的「森活小鳥」上，化為獨一無二的木作藝品，開心度過「快樂鳥日子」。
「木作森活」熱門經典課程「森活小鳥彩繪DIY」，木料來自家具餘料、邊角料，透過木育老師的帶領，讓學員從接觸木材開始、為它打磨上蠟、以壓克力顏料添上五顏六色的美麗羽翼；過程中也帶領大家認識台灣特有種鳥類的羽毛色澤、外型姿態等，並藉由課程傳達「木作森活」對大自然環境生態的關愛，發揮「聯合國永續發展目標」SDGs第12項的精神，落實身為社會企業對地球永續發展應有的重視。
這次的賞鳥盛事，藉由鳥會、中華郵政及歐德集團木作森活三方串連，在近120人的課程活動中，成功順勢推廣台灣鳥類生態之美。手作小鳥彩繪帶來寓教於樂，也讓更多民眾用實際行動，關懷台灣這片土地。