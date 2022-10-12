2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

如何鞏固保護力？醫：這款鮮乳含免疫球蛋白

▲上幼稚園為孩童接觸團體生活的開端，更因為進入團體生活，不少爸媽開始擔心孩童須獨自面對大環境的各種威脅。（圖／品牌提供）
▲上幼稚園為孩童接觸團體生活的開端，更因為進入團體生活，不少爸媽開始擔心孩童須獨自面對大環境的各種威脅。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-10-12 19:30:00

「上幼稚園」為孩童接觸團體生活的開端，更因為進入團體生活，不少爸媽開始擔心孩童須獨自面對大環境的各種威脅，像是不適應群體生活所以時常哭鬧、不願意去上課外，九月中實施的停課新制下，面對疫情的起伏不定，擔憂影響到學習與健康狀況，導致爸媽的心情也跟孩童一樣焦慮不已。知名小兒科醫師巫漢盟(阿包醫生)以身為二寶爸的心情分享：「面對疫情時代下的就學環境，對於家長與孩子都是極大的挑戰，建議家長可以調整自己的心情，給予孩童正向鼓勵，也可以內外兼顧的方式著手，除勤洗手、戴口罩外，也可適量補充有乳鐵蛋白、免疫球蛋白的鮮乳，鞏固孩童的保護力。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
勤洗手、戴口罩、補充含免疫球蛋白的鮮乳，內外兼顧面對外來威脅

除了勤洗手外，「記得幫孩童準備：附蓋餐碗及餐具、牙刷、漱口杯、午睡寢具、水壺、手帕、衛生紙等，讓孩童開始養成良好的衛生習慣。」巫漢盟醫師指出，準備符合孩童年紀使用的物品，像是毛巾不要帶過大的，建議小方巾即可。同時建議爸媽平時在孩童面前要以身作則戴口罩，讓孩童意識到戴口罩的重要性，才能在團體生活中不輕易脫下口罩，增加接觸威脅的機會。

除避免接觸危險外，更要及早鞏固孩童的保護力。巫漢盟醫師建議，建立孩童自我保護屏障的第一步，來自均衡飲食，可適量攝取有乳鐵蛋白、免疫球蛋白的鮮乳鞏固保護力。其中，乳鐵蛋白相當稀少而珍貴，每10公升的牛乳中，僅含有約1公克，其能與鐵結合，幫助營養在體內傳送；免疫球蛋白亦是生乳中相當珍貴的成份，能提供保護力，能夠幫助維持健康。

有乳鐵蛋白及免疫球蛋白的鮮乳，鞏固雙重保護力

巫漢盟醫師提醒，須留意目前市售鮮乳大部分採用超高溫殺菌法，因此乳鐵蛋白及免疫球蛋白幾乎消失，僅有少數採用72度C巴氏殺菌的鮮乳，仍保留乳鐵蛋白及免疫球蛋白，如瑞穗極制鮮乳，從源頭開始就層層把關，保留乳鐵蛋白和免疫球蛋白，雙重營養價值更高，鞏固保護力。

建議一歲後的孩子可適當飲用有乳鐵蛋白及免疫球蛋白的鮮奶，還要讓孩童適度運動培養體能，並養成良好的衛生習慣，不管爸爸媽媽還是孩童，記得勤洗手，以免身上的病菌互相傳播；更要經常清潔、消毒居家環境和玩具，記得出入公共場所戴口罩等，就能減低外來威脅，健康成長。

▲建議一歲後的孩子可適當飲用有乳鐵蛋白及免疫球蛋白的鮮乳，培養保護力。（圖／品牌提供）
▲建議一歲後的孩子可適當飲用有乳鐵蛋白及免疫球蛋白的鮮乳，培養保護力。（圖／品牌提供）
▲適當飲用有乳鐵蛋白及免疫球蛋白的鮮乳，調整體質，幫助健康維持，出入公共場所戴口罩、勤手，減低外來威脅。（圖／品牌提供）
▲適當飲用有乳鐵蛋白及免疫球蛋白的鮮乳，調整體質，幫助健康維持，出入公共場所戴口罩、勤手，減低外來威脅。（圖／品牌提供）

7-11萬聖節50款新品公開！可可牛奶罐、南瓜袋棉花糖先收

花生牛奶鬧雙胞？他見貨架「1奇景」笑翻：直接不演了耶

日本全農會「這招」製神級咖啡牛奶！網一試驚艷：上癮了

「以愛灌鈣」三年支援超過百萬瓶牛奶至偏鄉　助學生牛奶攝取建議量達標

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀