如何鞏固保護力？醫：這款鮮乳含免疫球蛋白

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除了勤洗手外，「記得幫孩童準備：附蓋餐碗及餐具、牙刷、漱口杯、午睡寢具、水壺、手帕、衛生紙等，讓孩童開始養成良好的衛生習慣。」巫漢盟醫師指出，準備符合孩童年紀使用的物品，像是毛巾不要帶過大的，建議小方巾即可。同時建議爸媽平時在孩童面前要以身作則戴口罩，讓孩童意識到戴口罩的重要性，才能在團體生活中不輕易脫下口罩，增加接觸威脅的機會。
除避免接觸危險外，更要及早鞏固孩童的保護力。巫漢盟醫師建議，建立孩童自我保護屏障的第一步，來自均衡飲食，可適量攝取有乳鐵蛋白、免疫球蛋白的鮮乳鞏固保護力。其中，乳鐵蛋白相當稀少而珍貴，每10公升的牛乳中，僅含有約1公克，其能與鐵結合，幫助營養在體內傳送；免疫球蛋白亦是生乳中相當珍貴的成份，能提供保護力，能夠幫助維持健康。
有乳鐵蛋白及免疫球蛋白的鮮乳，鞏固雙重保護力
巫漢盟醫師提醒，須留意目前市售鮮乳大部分採用超高溫殺菌法，因此乳鐵蛋白及免疫球蛋白幾乎消失，僅有少數採用72度C巴氏殺菌的鮮乳，仍保留乳鐵蛋白及免疫球蛋白，如瑞穗極制鮮乳，從源頭開始就層層把關，保留乳鐵蛋白和免疫球蛋白，雙重營養價值更高，鞏固保護力。
建議一歲後的孩子可適當飲用有乳鐵蛋白及免疫球蛋白的鮮奶，還要讓孩童適度運動培養體能，並養成良好的衛生習慣，不管爸爸媽媽還是孩童，記得勤洗手，以免身上的病菌互相傳播；更要經常清潔、消毒居家環境和玩具，記得出入公共場所戴口罩等，就能減低外來威脅，健康成長。