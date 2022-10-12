傳承激情血統 ─ BMW全新一代M2正式亮相！

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車身尺寸為4580x1887x1403mm的全新M2，有著M系列車款一貫的厚實肌肉外表，配上了專屬的寬體設計與空力套件，車長較M240i xDrive長了32mm，與寬了49mm；而外觀焦點自「無偽裝照」流出後就被放在車頭的部分，除了將雙腎水箱護罩的多邊銳角修得更銳利，前保桿的三個進氣口也都改為矩形樣式，讓整個車頭更有外擴的張力感，霸氣十足，而車側下緣的側裙也與外擴的寬體前、後葉子鈑連成一氣，沒有浮誇的額外擾流翼設計，讓車身顯得簡潔許多，車尾則是換上了類啞鈴形狀的設計，兩側較厚實，再搭配四出式排氣尾管，運動感增強，尾翼部分則是僅以一小片擾流翼平貼於小鴨尾上翹的行李廂蓋上，也沒有如日系性能車慣用的大型尾翼，維持了一貫的傳統。
新M2有五種外觀車色可選，其中包括獨有的Zandvoort Blue 純色和 Toronto Red 金屬色，另可選配M款碳纖維車頂，可讓車重進一步減輕6公斤。
至於大家最關注的動力配置部分，搭載採用 M TwinPower Turbo 技術和高轉速設計之3.0升直六渦輪增壓引擎，可在6,250rpm時輸出338 kW/460 hp最大馬力，較前代增加了66 kW/90 hp，最大扭力則有550Nm/2,650~5,870rpm，搭配具有電控閥門之M款排氣系統，提供最澎湃的聲浪；而供油系統與冷卻系統皆針對賽道與激烈操駕需求予以強化。
變速系統標配Drivelogic的8速M Steptronic變速箱 ，並可選配6速手排變速箱；其中8速M Steptronic變速箱，可在需要瞬間動力時，直接降至最低檔位、或是支援連續換檔動作，以利最佳的瞬間加速表現，同時Drivelogic功能，提供了三種換檔模式可選擇。而6速手排則保留最傳統的操駕感受，讓駕駛可最直接地與車輛互動，並具有換檔輔助功能，確保最佳的檔位銜接，在近灣前讓駕駛可專注在煞車動作上至換檔，提升換檔流暢度，也可在M設置選單中關掉換檔輔助，回歸純粹的駕駛自行操駕。
新M2在搭配8速M Steptronic變速箱時，0-100km/h起步加速只需4.1秒，配置6速手排則是4.3秒，0-200km/h加速成績則分別為13.5秒與14.3秒，標準極速以電子速限限制於250km/h，若選配M Driver's Package，則可提高到285km/h。
新M2同樣配置了M Traction Control牽引力控制系統與Active M Differential差速器，提供最佳操駕表現，M Traction Control牽引力控制系統提供十段可調功能，讓駕駛可更自在的控制後輪的動力輸出狀態，Active M Differential差速器則可100%鎖定功能，與分配左右後輪動力比例，讓轉向更為俐落。新M2同樣有幾乎達50：50的完美前後配重，前雙接頭彈簧住、後五連桿懸吊皆具M運動化設定，並配有電子阻尼可調之主動式M避震系統，可變比率的 M Servotronic 轉向系統、包括M動態模式的 DSC動態穩定控制動態穩定系統。煞車則配置前六活塞卡鉗與後單活塞浮動卡鉗，前、後輪分別為19吋與20吋之輕合金輪圈。
新M2與新世代2 Series Coupe相同導入全數位化座艙，配有12.3吋數位儀錶與14.9吋中央控制觸控螢幕，配置最新的iDrive 8操作系統，可透過BMW ID 和 My BMW App 實現個人化設定，並配有抬頭顯示器與M車款獨有顯示模式。
除數位化座艙，標配有採用 Sensatec/Alcantara材質混搭包覆的運動型座椅，另可選擇Vernasca皮革/Sensatec透氣材質混搭包覆的M款運動型座椅，以及M款碳纖維賽車桶椅，其中碳纖維賽車座椅在椅背與坐墊部分使用了CFRP碳纖複合塑料材質，使其重量僅10.8公斤。而在選配清單中，還有M賽道套件、M車手套件、賽道專用輪胎與碳纖維飾板等可選擇。