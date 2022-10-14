台北飛倫敦「只要500元」！最美空姐曝超扯機票價：想飛
「最美空姐」林佩瑤擁有精緻五官、火辣身材，曾參加《超級星光大道2》獲得第九名的好成績。雖已淡出演藝圈和辭去空服員職務，但她仍時常透過社群平台與粉絲互動、分享生活。昨（13）日國內邊境正式解封，掀起出國潮，對此，她也忍不住點開員工購票系統，曝光「超狂員購價」，臺北飛倫敦竟然只要500元，讓她直呼「我想飛」。
林佩瑤2019年宣布辭去長達13年的空服員職務，但辭職後仍可以享有一段時間的員工優惠票價福利，最近她看到大家都在出國，也忍不住登入員工優待票系統，在IG發限時動態，表示「被疫情浪費了近三年，我的員工票剩下十年，爸、媽、老公，趕快趁我還有員工優待票，趕快出國喔」。
林佩瑤接著透過員購系統查詢，發現台北飛倫敦「商務艙單程」只要7321元，更讓人瞠目結舌的是，「經濟艙單程」竟然只要500元，也讓她直呼「我想飛」。此外，台北飛紐約的「來回經濟艙」也只要1059元，也讓她驚呼「每次看到員工優惠票價，真的都還是驚嘆不已」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。