楊宇騰預告「全裸見」！瘦身7公斤拍超帥濕身照

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楊宇騰透露在日本拍戲比在台灣緊張，現在還未跟劇組、演員變熟，特別感激主角玉森裕太主動搭話，「玉森滿認真在練中文。第二天棚拍的時候，是玉森主動問我『你是台灣來的嗎？』、『我很喜歡台灣』」，雖然還沒交換通訊軟體，但大家有提到日後相約吃飯。
日本自由行正式開放，楊宇騰透露有空檔都會去澀谷逛街，「我上次12月來東京的時候，澀谷街上人還沒這麼多，最近經過看，人多到我不想去那邊了」。雖然疫情趨緩，但楊宇騰表示日本劇組防疫仍不馬虎，儘管當天沒拍戲，他還是要回報身體狀況，拍攝現場也都會每天實施量體溫、快篩，確保大家安全。
除了拍戲，楊宇騰也將推出寫真書，他透露最喜歡的內頁，是穿著黑西裝在海邊拍攝的照片，除了「包緊緊」的視覺，亦有穿白襯衫泡在水裡的「濕身照」，問及此作最大尺度，楊宇騰笑說這次沒有脫「就是那樣」，經紀人一旁補充說：「曾國城還說『這是史上穿最多的寫真』！」對於自己裸露的尺度，楊宇騰表示：「沒有限制！」記者笑問：「下一本有機會看到嗎（全裸）？」楊宇騰思考許久，羞喊：「再說啦！」
他提到5月份是人生體重的巔峰時期，在看到影片的自己後下定決心減肥，但因為疫情關係，都待在家看影片做運動，戒澱粉、調酒，成功瘦下7公斤。楊宇騰預告12月底回台，除了想念大腸麵線，後續也會有公開活動，他同時感謝台灣粉絲支持他的日本作品，表示都有看到大家留言。《祈願的病歷表》可至KKTV、friDay影音收看。
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