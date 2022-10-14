特企／經典回憶殺《大富翁11》　即將登陸NS、Steam

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《大富翁11》中首次加入的挑戰模式，最多可與4位玩家共同組隊挑戰BOSS，每個領主有三種難度模式可以選擇，隨著難度提升，BOSS將解鎖更多專屬天賦，如果想更進一步提升難度，可以關閉角色天賦，或是自由分組與BOSS跟其他玩家來一場群雄逐鹿之戰，這樣一來，各位玩家在應對強大的BOSS外，還得小心來自其他玩家的狙擊，在分組情況下擊敗BOSS，將由資產最多的隊伍獲得大富翁寶座！
挑戰模式首發即有兩位BOSS「神祕博士」與「章魚王」可讓玩家組隊挑戰，「神秘博士」能够讓挑戰者傷敵一千自損一千，當神祕博士在承受金錢損失的同時，會將損失平均反噬給所有挑戰者，随着難度提升神秘博士還將擁有比別人更多手牌，甚至可以將破產者的手牌占為己有！而「章魚王」則是一個將拾取卡和飛彈卡使用到淋漓盡致的反派角色，除了無法作為拾取卡的可選目標外，當他使用拾取卡和飛彈卡時，更是無距離限制！
卡片系統全面優化升級 善用超級卡片取得優勢
《大富翁11》基於前作的玩家反饋，對卡片的強度平衡進行優化升級，例如：相較於前作削弱了攻擊型卡片所導致的異常狀態時間；對機器娃娃進行了優化，現在可以在地圖上清晰看出前進路徑，面對岔路也可以自由選擇通往何處，機器娃娃再也不會走錯路啦！《大富翁11》中更加入了神祕的白衣商人販售比商店更便宜的常用卡片！而當手牌中某些卡片有多張重覆時，將會自動合成為一張超級卡片，超級卡片將有強大的功能，等待各位玩家親臨遊戲中挖掘體驗！
《大富翁 11》將於2022年10月20日正式登陸Nintendo Switch / Steam雙平台，歡慶上市，首周購買即享有9折限時優惠，喜愛大富翁系列的各位玩家，趕快趁特惠時間入手唷!
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《大富翁11》官方網站：https://rmxi.softstargames.com.tw/
《大富翁11》STEAM：https://store.steampowered.com/app/2074800/11/
《大富翁11》 Nintendo Switch eshop：https://ec.nintendo.com/HK/zh/titles/70010000055756