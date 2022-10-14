特企／前HBA首席設計師操刀　精品酒店手法打造皇翔來青

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做為多間國際頂級酒店品牌的美學推手，Lily Chang 曾在紐約、倫敦攻讀設計，造就其獨到的美學眼光，時任 HBA 首席設計師與項目經理期間，負責中國和香港設計案的主力擔當，和許多追求品質、奢華、舒適的國際頂級酒店合作，奠定了精緻思考的設計思維，曾參與包括：香港皇冠酒店、大連希爾頓酒店、杜拜 Hard Rock 酒店、哈爾濱晶華酒店、蒙特內哥羅 One&Only 酒店等國際精品酒店室內設計，如今將豐富的國際經驗帶回台灣。
位在新板特區旁的全新高層住宅皇翔「來青」，因建築對望五鐵交通、星級酒店、百貨商場、美食餐廳的璀璨景色，像駐足都市之峰不斷感受潮流蜂擁而至的新鮮感，思考到將來居住族群為：高鐵商務白領、遠東科技園區新貴、習慣新板商圈生活的新板二代，以「Fun & Chic 」、「對比與和諧美感」、「細膩舒適實用」三種設計特色，引入世界頂尖飯店設計思維，引領新板居住新潮流。
「來青」五間實品屋融入新板特區特色，時尚、藝文、精品、自然，從格局、色調、材質的大膽碰撞，帶動新世代精緻生活風格，吸引到許多高資產族群目光，獲得熱烈迴響。以開創建築新視野為己任的皇翔建設，近年引進世界品牌500強企業「萬豪集團」品牌打造臺北士林萬麗酒店，以及日本一流酒店集團「藤田觀光株式會社」旗下的格拉斯麗酒店，一次次為台北創下嶄新一頁，這次推出「來青」，同樣秉持將建築當作精品的心態，創造美好生活方式，不只是設計形式。