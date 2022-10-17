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特企／捷運站融入虛實交錯！打造AR STATION沉浸式體驗　

▲實境共創巧妙將捷運南京復興站的實體空間與虛擬場景相互交錯，讓民眾可有沉浸式的 AR 體驗。（圖／實境共創提供）
▲實境共創巧妙將捷運南京復興站的實體空間與虛擬場景相互交錯，讓民眾可有沉浸式的 AR 體驗。（圖／實境共創提供）

本報訊

2022-10-17 11:26:44

蘋果執行長 Tim Cook 近期受訪表示，擴增實境（AR）是項將影響一切的變革性技術，很快就會變得相當普及，甚至在未來人們會難以回想沒有 AR 的日子究竟如何度過。擅長 XR 技術與跨域產業應用的「實境共創股份有限公司」，近期在臺北捷運南京復興站內導入 AR 體驗，將站內 B1 轉乘區、B2 大廳層幻化為兩處沉浸式體驗景點，巧妙交錯實體空間與虛擬場景，讓 AR 技術邁出貼近民眾生活的一大步，成功打造都會中的魔幻秘境「AR STATION」。

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實境共創長期輔導國內 XR 創新科技企業，致力推動技術和市場發展。自 2020 年起，投入研發新型態的沉浸式 AR 互動系統「AR PLAZA」，乘著 5G、元宇宙（Metaverse）的虛實融合（OMO）趨勢，次次打造出使人印象深刻的沉浸式互動體驗。

實境共創曾攜手 VOGUE Taiwan 於「2020 臺北時裝週」推出國內首創的戶外大型 AR 展演市集「Fashion Gamer」，在信義區香堤大道以連續帶狀故事手法打造沉浸 AR 街區體驗，創新的技術與構想贏得「2021 數位奇點獎」最佳數位技術應用獎及最佳科技創新獎兩項銅獎。隨後與新東陽及遠傳電信合作，在新東陽國道清水服務區展出國內首創的 5G AR 虛實展演「與鯊共舞在清水 shARk encounter」。此次再與臺北捷運聯合打造「AR STATION 捷運南京復興站」新氣象，來往的乘客可透過站內設置的光標籤裝置，掃描 QR code 下載「AR PLAZA POP」應用 APP，搭配現場 5G 高速 Wi-Fi 服務，即可使用手機或平板進入「劍龍森友會」及「深海降落傘」兩處逼真的 AR 擴增實境。

攜手都會區大眾運輸，實境共創結合建築物本體的室內空間再現佳作，於臺北捷運南京復興站 B1 轉乘區，創造出有著劍龍、始祖鳥等生物的「AR 史前森林」，俯瞰 B2 月台大廳，還可以看到如絲綢般的魔幻水母徜徉於 AR 海洋中，往月台下方細看，還有燈籠魚、深海魷魚在深海區悠遊！點選場景中的發光生物，就有機會取得「Metro Fresh 捷欣鮮」、「Metro Shop 捷運商品館」或是「Metro Corner 微型商場」等合作通路提供的優惠好康，領券後即可至捷運南京復興站內的店家進行兌換。「AR STATION 捷運南京復興站」展期自 9 月 30 日起至 112 年 1 月 1 日止，歡迎民眾踴躍前往捷運南京復興站，親身感受令人驚奇的 AR 虛實展演體驗！

此外，日前於美國華府雷根大廈甫落幕的「2022 美國臺灣形象展」，在經濟部國際貿易局與外貿協會的指導下，實境共創攜手 XR 裝置整合龍頭佐臻公司，組成「臺灣 AR 國家隊」以臺灣主題展館出海跨國宣傳，並拓展商務，共同策劃其中最熱門的元宇宙體驗區。

展期間人潮絡繹不絕的元宇宙體驗區，提供了兩項創新趣味的 AR 裝置：「臺灣黑熊挑戰」與「恐龍幻想曲 2022」遊戲。在 AR 遊戲場景中，體驗者可藉由手勢感應，即時與場景中的黑熊或恐龍角色互動。精彩的內容設定，除吸引現場大小朋友流連忘返，更獲得眾多國外貴賓對於臺灣原創 AR內容體驗的肯定，充分展現臺灣的 AR 技術水準與文化魅力。

隨著智慧型手機快速升級更新，AR 體驗在大眾市場逐日普及，「AR 策展 X 日常體驗」也為行銷科技推波助瀾。品牌透過 AR 技術，得以突破現實場地的諸多限制，讓使用者在虛擬世界中獲得更豐富的樂趣，大大拓展了展覽的可能性。實境共創總經理謝京蓓表示：「看好 5G 加持下 AR 發展潛力，實境共創將持續專注投入原創 AR 之 IP 經營，此次北捷與美國參展所展示的劍龍場景是全新創作IP 恐龍幻想曲首發，目前已有海外業者有興趣引進，期待可以迅速落地在東南亞市場發展。未來還會進一步擴大恐龍與史前生物種類與故事場景，並透過與不同場域業主合作，讓更多企業及民眾擁有高品質、連續沉浸 的 AR 體驗。」

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