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特企／《水鬼請戲》顛覆傳統！創造如夢似幻觀賞體驗

▲臺北木偶劇團《水鬼請戲》以傳統布袋戲結合現代光影，以戲偶、投影、彩樓，在舞台上呈現出三段故事線，創造如夢似幻的觀賞體驗。（圖／臺北木偶劇團提供）
▲臺北木偶劇團《水鬼請戲》以傳統布袋戲結合現代光影，以戲偶、投影、彩樓，在舞台上呈現出三段故事線，創造如夢似幻的觀賞體驗。（圖／臺北木偶劇團提供）

本報訊

2022-10-17 11:30:27

水鬼不抓交替時，都在做什麼呢？歌劇院遇見巨人系列11月的《水鬼請戲》將顛覆傳統戲印象，戲裡的水鬼們不僅不想投胎、個性還真誠又正直；臺北木偶劇團上半年在北高兩地演出時，因別出心裁的戲中戲形式，前台演師精湛的操偶技藝，後台豐富的北管曲調，獲得好評不斷，導演、編劇皆曾入圍傳藝金曲獎，11月19日、20日，歌劇院小劇場巡演值得一探究竟。

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《水鬼請戲》取材自嘉義鹿堀溝的水鬼傳奇，日治時期有布袋戲班被請去演夜戲，被要求不能有神仙角色、演到天亮才能收工，子時開演後卻怎麼演都等不到日出；偶師們精疲力竭時，團長靈機一動，找出和尚戲偶唸了句「阿彌陀佛」，頓時觀眾消失無蹤，才知已過中午。

「劇中每隻水鬼都非常可愛！」編劇周玉軒表示，背景設在1920年嘉義鹿堀溝，傳說裡水鬼會抓交替、變成城隍爺，但為何想看戲？是代表心中遺憾、還是期待的美好？故事由外來鬼江一泉造成水鬼世界的紛擾說起，到水鬼們決定幫他彌補遺憾，保證溫馨、不恐怖，每個人的執著、遺憾，都能投射在水鬼身上，甚至還有小朋友水鬼和母親間的情感描述。

導演伍姍姍說，劇中每個角色都經過田調，譬如大林糖廠曾有小孩跌到河裡，戲中戲《趙匡胤千里送京娘》也經調查北管劇目，希望跟水鬼們的情緒、遭遇緊緊相扣。由於劇情跨越陰間、陽界、戲中戲3個時空，也運用燈光、布幕、彩樓等做出時空區隔，用現代劇場的光影變出更多空間，希望找到新觀眾來欣賞臺灣的傳統藝術。

《水鬼請戲》是臺北木偶劇團繼《白賊燈猴天借膽》後，再度演繹屬於臺灣人的故事，演師吳聲杰說，布袋戲戲偶的喜怒哀樂都是同一個表情，劇中要一人飾多角，必須靈活運用聲音、口音、口白來分辨，像是主角江一泉設定在日治時期，講話就會夾雜日文，比較像現代人；趙匡胤是千年前的皇帝，講話就要用漢文，比較文言。

「蒹葭蒼蒼，白露為霜。所謂伊人，在水一方。」《水鬼請戲》在水鬼歌聲下開啟序幕，揉合現代光影，投向觀眾席的幽藍色燈光，讓觀眾彷若置身於鹿堀溝的水底情境，跟著戲偶穿梭在如幻似夢的陰陽兩界之中，由水鬼的執念與迷惘，講述世間人情的動人之處。

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