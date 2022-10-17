特企／《水鬼請戲》顛覆傳統！創造如夢似幻觀賞體驗

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「劇中每隻水鬼都非常可愛！」編劇周玉軒表示，背景設在1920年嘉義鹿堀溝，傳說裡水鬼會抓交替、變成城隍爺，但為何想看戲？是代表心中遺憾、還是期待的美好？故事由外來鬼江一泉造成水鬼世界的紛擾說起，到水鬼們決定幫他彌補遺憾，保證溫馨、不恐怖，每個人的執著、遺憾，都能投射在水鬼身上，甚至還有小朋友水鬼和母親間的情感描述。
導演伍姍姍說，劇中每個角色都經過田調，譬如大林糖廠曾有小孩跌到河裡，戲中戲《趙匡胤千里送京娘》也經調查北管劇目，希望跟水鬼們的情緒、遭遇緊緊相扣。由於劇情跨越陰間、陽界、戲中戲3個時空，也運用燈光、布幕、彩樓等做出時空區隔，用現代劇場的光影變出更多空間，希望找到新觀眾來欣賞臺灣的傳統藝術。
《水鬼請戲》是臺北木偶劇團繼《白賊燈猴天借膽》後，再度演繹屬於臺灣人的故事，演師吳聲杰說，布袋戲戲偶的喜怒哀樂都是同一個表情，劇中要一人飾多角，必須靈活運用聲音、口音、口白來分辨，像是主角江一泉設定在日治時期，講話就會夾雜日文，比較像現代人；趙匡胤是千年前的皇帝，講話就要用漢文，比較文言。
「蒹葭蒼蒼，白露為霜。所謂伊人，在水一方。」《水鬼請戲》在水鬼歌聲下開啟序幕，揉合現代光影，投向觀眾席的幽藍色燈光，讓觀眾彷若置身於鹿堀溝的水底情境，跟著戲偶穿梭在如幻似夢的陰陽兩界之中，由水鬼的執念與迷惘，講述世間人情的動人之處。