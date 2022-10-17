阿部寬《樂隊》365天24小時都在忙 老婆小孩傷心離開他
電影《調職令是警察樂隊》由阿部寬主演，清野菜名、磯村勇斗、高杉真宙等人共演。清野菜名在片中有多場親自演奏的橋段，她坦言相當緊張，每次看到人高馬大的前輩阿部寬，休息時間仍拿著鼓棒認真練習的模樣，就覺得大受鼓舞。飾演阿部寬女兒的新銳演員見上愛也表示，對阿部寬的第一印象是「他好可怕！」直到與他對戲，才發現原來大叔一點也不可怕，反而很可愛，特別是練鼓的樣子，專注認真沉浸在練習的模樣令人印象深刻。
導演內田英治見到演員常在休息時間練樂器，表示：「看到大家這麼努力，相較之下我好像什麼也沒做，心裡有點罪惡感呢！」此次導演描繪一干被主流社會視為「不成功」的人，他們聚在一起相互依靠，有爭執、有分歧，但最終總能在理解彼此之後攜手同行。對此，內田英治說：「在全球籠罩在新冠疫情的陰影之下時，音樂能帶給我們勇氣，讓我們再次感到快樂，我希望能將這樣的感受分享給大家！」
對於片中主角成瀨司人生頻頻受挫，卻越挫越勇的正向態度，阿部寬也坦言自己大受感動，「我們可以一次又一次的重新開始，如果你正覺得活著是件很艱難的事，那我相信你可以從這部片當中找到些能量。」
《調職令是警察樂隊》講述人稱「魔鬼刑警」的成瀨司（阿部寬 飾）投入警界30年，不論是辦案或是對待部屬都是一貫的鐵血作風，為了抓到犯人，即便調查方式遊走在法律邊緣也在所不惜。一年365天24小時都在辦案的他，因嚴重疏忽家人，導致老婆帶著女兒離家，獨生女對他也只有失望，就剩下失智的老母會等他回家。近來不斷發生以老人為對象的「電話詐騙強盜案」，成瀨憑著自己的直覺，在沒有任何搜索令的情況下，強行搜查自己認為的可疑人士。這種無視警部內規的行動讓他接到人事調動令。成瀨原以為只是刑事課部門內的調動，卻沒想到竟然要被調到警察樂隊。電影10月28日在台上映。