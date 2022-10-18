全球頂尖都市設計　中央公園特區吸引七期二代移民

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七期邁入成熟期 效應必然外溢
針對台中都會區發展來看，原本作為發展核心熱區的七期新市政中心，已經進入成熟階段，可開發的大面積地塊所剩無幾，因此這兩年可以見到七期成熟後的聚居效應開始沿著捷運綠線與快速道路向外溢出。
同樣位在台中市中心區的水湳經貿園區，就成為最大受惠區段，除了園區範圍內具備傲視全台城市中心重劃區的超大型公園綠地，水湳經貿園區的住宅區規劃也吸取七期新市政中心出現容積過度移入、導致建築密度過高的問題，對容積率有更嚴格規範，生活環境將更宜人。
關鍵差異 帶動水湳文商段身價大漲
設計上的關鍵差異，還包括建蔽率的修正，由於七期新市政中心建蔽率可達70%，讓七期許多高樓建築距離太近，產生有如台北都會區水泥叢林的感受。
以水湳經貿園區中央公園旁的文商段基地建蔽率就降低至40%，釋放出更多空地作為庭園與開放空間使用．若以水湳文商段的建蔽率來計算，實際上比七期新市政中心高達70%的建蔽率，多釋放出四成比重的基地，對拉大建築棟距、提高通風與採光、擴展視野都有極大的增益，在後新冠疫情時代，有利於打造健康的生活環境。
融合大安森林綠地、信義計畫熱區 遠超台中七期綠覆率
水湳中央公園無與倫比的尺度，則衍生「量變帶動質變」的空間效應，民眾可以從文商段的國際精品與商場大道一轉身以步行進入這座不同主題區各具巧思的巨型公園，環境設計密度強化了這片巨大空間創造出來的多元質感，這種尺度與設計密度的城市公園已可與紐約、倫敦等國際城市的代表性公園綠地設計相比擬。
從數據來看，水湳經貿園區總開發面積254公頃，有「台中之肺」美稱的中央公園就佔了67公頃，以南北軸線貫穿整個園區，成功創造融合不同自然生態主題與景觀的未來國際城市樣貌。
對於喜愛這種生活環境的民眾來說，可以與中央公園相伴的精華「中央公園特區」僅約25公頃，等於占全園區不到10%，堪稱超級蛋黃地段，地段具備長期稀有與無可取代的價值。
文商段首發案 導入喜來登經驗
在水湳經貿特區內部各區塊裡，屬於文商段「中央公園特區」，基地位置適中，能充分享受水湳經貿重要設施與開闊公園，也能快速通向捷運綠線與高速道路，讓文商段的基地價格不斷向上攀升。
以2022年第二季正式公開的文商段首發建案為例，基地位在文商段北側的開闊角地上，開發團隊是實力堅強的豐邑建設，在新竹擁有全台第二座喜來登飯店，透過與萬豪酒店集團的合作，直接引入國際最頂級的飯店式管理經驗。
這次在文商段的首發建案，也特別邀請新竹喜來登飯店的德國籍公共空間設計師參與文商段新建案的規劃，讓這座位在水湳文商段關鍵角地上的地標建築，能一舉擁有國際五星級飯店集團的寵愛式服務及空間規劃設計。
深怕錯過 百萬俱樂部買家湧現
結合眾多優點，豐邑建設在文商段的頂級住宅案在2022年第二季一公開就出現許多來自七期的頂級買家上門選購，即使最高樓層每坪單價挑戰百萬，仍然有重量級買方鎖定樓高超過百米、二十九樓以上的樓層，出手買下合併戶，享受最私密空間與最開闊的中台灣視野景觀。
根據實際來客反映，還可以發現讓頂級買方最滿意的環境要素，包括水湳經貿特區具備城市內的超大綠地，未來根本無法複製；水湳國際會展中心等需要大面積土地的重要設施，也不可能在市中心另外規劃；水湳經貿的土地價格還在上升，及早卡位才能享受房價同步上漲趨勢；此區住宅受到容積率管制，總量有限、賣完就沒有。
深謀遠慮 七期二代提早卡位
豐邑建設在水湳文商段首發建案除了高樓層吸引合併戶買方外，來自七期的二代群聚效應也非常明顯，這些年輕一代的豪宅買家考慮七期發展至成熟的經驗，與自己未來使用需求，除了原本位在七期的住宅外，也盡早在水湳經貿特區置產，以免錯失最佳買進機會。
由此可以看出，水湳經貿園區正帶動七期頂級買家，出現一股提早卡位型的城市內移民置產風潮，值得喜愛台中城市生活的全台豪宅買家們密切注意。