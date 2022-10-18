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瘦子飆國罵支持同志漲粉3萬！澄清「是笑著講」沒生氣

▲喜迎愛女的「嘻哈男神」E.SO瘦子，日前深夜於IG限動飆國罵嗆明支持同志。今出席代言品牌PUMA忠孝旗艦館改裝開幕記者會，直球回應「我沒生氣」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲喜迎愛女的「嘻哈男神」E.SO瘦子，日前深夜於IG限動飆國罵嗆明支持同志。今出席代言品牌PUMA忠孝旗艦館改裝開幕記者會，直球回應「我沒生氣」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-10-18 16:50:492022-10-18 17:50:05

9月喜迎愛女的「嘻哈男神」E.SO瘦子，日前深夜於IG限動留下黑底白字，飆國罵嗆明自己支持同志，怒飆「如果你沒辦法認同我價值的廠商，就不要跟我合作，我真的不缺你的錢」。今（18）日他出席代言多年的運動品牌PUMA忠孝旗艦館改裝開幕記者會，直球回應「我沒生氣」，笑著強調「我們很多時候說XXX都是笑著講，真的沒有生氣」，但也不願多談，表示「多講無益，就是字面上的意思」。

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瘦子穿上一身常春藤綠色PUMA TEAM秋冬系列服飾，搭配PUMA Rider FV（Future-Vintage）復古拼接鞋款，現身忠孝旗艦館改裝開幕記者會，笑稱代言這麼多年總算有機會親自逛店，透露每次出席活動都只能透過網路挑選衣服，直到剛剛待在空無一人的二樓，彷彿包店逛街一樣巡視了商品，分享自己喜歡陳列專業運動相關商品的二樓，受訪時稱讚排汗衣、訓練服等單品，真的都相當輕盈好穿，甚至常會忘記身上有穿衣服。他也透露地下室主要是擺設聯名合作的「SELECT聯名專區」，可以看到跟以往印象不同的PUMA設計。

日前深夜瘦子被發現於IG限動留下黑底白字，忍不住飆國罵「我他X就是支持同志！然後我也跟主耶穌基督禱告，怎樣了嗎？」看似怒罵「如果你沒辦法認同我價值的廠商，就不要跟我合作，我真的不缺你的錢，我不會幫著你來賺我的粉絲的錢！」直嗆「林北是饒舌歌手，你老闆是誰，我都XXX！」對此，他受訪時直球回應「我本來就很溫柔，我沒有生氣，你們只看到字而已」，笑著強調「我們很多時候說XXX都是笑著講，真的沒有生氣」，不願多談只表示「就是字面上的意思，多講無益」。

瘦子回應「自己只想表達立場，想跟大家說，只喜歡跟理念一樣、價值觀一樣的廠商合作」，再次強調「坦白說我真的沒有缺錢」。對於限動飆罵完，IG竟還因此漲粉3萬，瘦子則苦笑表示「大家好像喜歡看比較極端的東西」，認為大家喜歡看到罵人什麼的、都是看熱鬧。

他話鋒一轉讚賞「像PUMA合作續約這麼多年，我們彼此關係很友好、互相欣賞」，稱職的代言人宣言逗笑全場。但他受訪時再次強調，「我不只是個架子，不希望把所有衣服都往我身上放」，分享認同「PUMA每次都會認真討論，哪些東西適合放在我身上」，是想法和理念都一致的合作對象。

瘦子還透露學生時代很崇拜熱狗，小時候就會模仿他剛出道那時常穿的寬大造型搭配棒球帽。透露自己也想為今天的造型，搭配自己很喜歡的棒球帽，就是他平時私下也很常穿的樣子。

全台唯一三層樓面的PUMA忠孝旗艦館，店裝取材紐約第五大道旗艦改裝擴大開幕，貫徹FUTRO（Future+Retro）新復古未來主義，融合創新與經典，全店囊括專業運動、潮流生活、品牌聯名完整系列商品，外牆運用經典鞋款SUEDE的鞋底刻痕紋路打造交叉鐵框意象，轉角還有瘦子最新形象影片大大霸屏的3D LED牆面，顛覆以往。

▲對於限動飆國罵被認為發脾氣，瘦子直說「我本來就很溫柔，我沒有生氣，你們只看到字而已」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲對於限動飆國罵被認為發脾氣，瘦子直說「我本來就很溫柔，我沒有生氣，你們只看到字而已」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲E.SO瘦子演繹PUMA TEAM美式學院派，以流行系列PUMA T教練外套搭配長厚連帽T恤及長褲，腳踩Rider FV Ivy League鞋款。（圖／PUMA提供）
▲E.SO瘦子演繹PUMA TEAM美式學院派，以流行系列PUMA T教練外套搭配長厚連帽T恤及長褲，腳踩Rider FV Ivy League鞋款。（圖／PUMA提供）
▲PUMA忠孝旗艦館帥黑外觀。（圖／PUMA提供）
▲PUMA忠孝旗艦館帥黑外觀。（圖／PUMA提供）
▲PUMA忠孝旗艦館二樓為專業運動專區。（圖／記者蕭涵云攝）
▲PUMA忠孝旗艦館二樓為專業運動專區。（圖／記者蕭涵云攝）

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