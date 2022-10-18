瘦子飆國罵支持同志漲粉3萬！澄清「是笑著講」沒生氣

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日前深夜瘦子被發現於IG限動留下黑底白字，忍不住飆國罵「我他X就是支持同志！然後我也跟主耶穌基督禱告，怎樣了嗎？」看似怒罵「如果你沒辦法認同我價值的廠商，就不要跟我合作，我真的不缺你的錢，我不會幫著你來賺我的粉絲的錢！」直嗆「林北是饒舌歌手，你老闆是誰，我都XXX！」對此，他受訪時直球回應「我本來就很溫柔，我沒有生氣，你們只看到字而已」，笑著強調「我們很多時候說XXX都是笑著講，真的沒有生氣」，不願多談只表示「就是字面上的意思，多講無益」。
瘦子回應「自己只想表達立場，想跟大家說，只喜歡跟理念一樣、價值觀一樣的廠商合作」，再次強調「坦白說我真的沒有缺錢」。對於限動飆罵完，IG竟還因此漲粉3萬，瘦子則苦笑表示「大家好像喜歡看比較極端的東西」，認為大家喜歡看到罵人什麼的、都是看熱鬧。
他話鋒一轉讚賞「像PUMA合作續約這麼多年，我們彼此關係很友好、互相欣賞」，稱職的代言人宣言逗笑全場。但他受訪時再次強調，「我不只是個架子，不希望把所有衣服都往我身上放」，分享認同「PUMA每次都會認真討論，哪些東西適合放在我身上」，是想法和理念都一致的合作對象。
瘦子還透露學生時代很崇拜熱狗，小時候就會模仿他剛出道那時常穿的寬大造型搭配棒球帽。透露自己也想為今天的造型，搭配自己很喜歡的棒球帽，就是他平時私下也很常穿的樣子。
全台唯一三層樓面的PUMA忠孝旗艦館，店裝取材紐約第五大道旗艦改裝擴大開幕，貫徹FUTRO（Future+Retro）新復古未來主義，融合創新與經典，全店囊括專業運動、潮流生活、品牌聯名完整系列商品，外牆運用經典鞋款SUEDE的鞋底刻痕紋路打造交叉鐵框意象，轉角還有瘦子最新形象影片大大霸屏的3D LED牆面，顛覆以往。