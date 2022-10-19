音樂節廠商受困堤防外？水利處列10重點：沒有義務通知

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- Q1:最多人問:北市關疏散門有SOP嗎?
- Q2:根據這個第2種機制，水利處用甚麼標準來關閉疏散門?
1.淡水河臺北橋水位已達標高2.2公尺或基隆河大直橋水位已達標高3.3公尺。
2.石門水庫、鳶山堰、翡翠水庫或直潭壩其中任一水庫發布調節性放水每秒600立方公尺以上。
3.五堵或社后雨量站連續3小時累積降雨量達120毫米以上時。
- Q3.16日緊急關閉水門前基隆河水位到底發生甚麼事?
另外我們也接到上游石門水庫及翡翠水庫洩洪量也有往上提升的狀況，因此我們在15日晚上8時發布新聞稿提醒民眾，將車輛盡速駛離河川區，並持續進行監視水庫洩洪、雨量及河川水位狀況
最關鍵:到底!!基隆河那個下午，發生甚麼事~
看圖示一可以知道
15:20 基隆河大直橋水位在已達標高3.1M，而且水位還一直高漲(線圖陡升)
16:00已經3.55M超標標高3.3公尺
- Q4:為何要在16日下午4時緊急關閉水門?
- Q5: 如果當時不關水門的話 會怎樣?
16日19時最高水位大直橋為5.04m 南湖大橋8.19m
南湖大橋水位10/16 18:10達7.7m
已高於內1疏散門 門底地面高程7.6m
大直橋水位於10/16 16:40達3.73m
已高於基7疏散門 門底地面高程3.7m
從上面數據可以知道,河水水位比水門高,如果我們不關閉水門,，屆時疏散門就是一個破口，河水將會灌入大家居住的市區，後果真的不敢想像。
- Q6:沒有通知撤離?
小編整理時間序如下：
10月15日 20時 發布新聞稿請民眾隨時注意疏散門關閉訊息
10月16日 7時30分 發布「只出不進」新聞稿，這是一個重要的通知，裡面不僅說明了「全市」所有疏散門進行「只出不進」管制，並且一併開放周邊紅黃線停車，另外也請停放於河川區內之車輛，儘早駛離移至堤內(市區)
10月16日 8時 交通局發布「開放紅黃線停車」新聞稿
10月16日 10時 本府發布新聞稿，呼籲今明兩日盡量避免前往山區和水域以策安全，水利處表示不排除進一步關閉全市疏散門可能
相關訊息均通報「臺北市防災LINE群組」請各單位防災人員轉知所屬內部執行相關工作，及通報本局工務群組，轉知市府主管群組知悉。
本府亦於10月16日14時37分透過群組通知媒體：「水利處緊急通報:由於基隆河及新店溪水位持續高漲，請停於堤外車輛儘速移出以策安全，如屆時大直橋及中正橋水位達警戒水位，將隨時可能緊急關閉疏散門」
停管處亦於收受相關通報資訊後發布相關簡訊予登錄之停車車主(據了解此次百齡左右岸停車場當地里長從早上開始也不斷廣播請大家移車)
- Q7:此次為何沒有像颱風期間於關閉前6小時通知關閉時間及進行拖吊?
經由前述說明，可了解從研析到關門的時間非常的短暫且緊急，所以無法像颱風期間的機制1來做處理，也沒有餘裕的時間進行拖吊作業
- Q8:沒有通知音樂節廠商讓他們來不及撤離?
當初發給的核准函上，即已明確告知申請人，要隨時留意颱風豪雨訊息，自行將既有設施撤離河川區域
活動主辦單位在申請時，自己提出的活動企劃書暨安全計畫書內，亦有載明:該公司會於活動期間如遇海上陸上颱風警報或超大豪雨特報發布後4小時內，配合將既有設施撤離河川區域內。
- Q9:16日音樂節廠商圍困河濱公園時,水利處都不幫忙，置人命於不顧?
但廠商在過程中因為設施眾多撤離速度緩慢，最後因為河水高漲，決定人員先行撤離，但因為廠商說疏散門已關閉不知如何離開河川區域，整個過程本處同仁不斷持續協助聯繫與引導，至晚上近七點半左右確認廠商人員依照指引安全離開河川區，並無罔顧人民生命安全
- Q10:經過這件事我們後續的精進作為?
最後水利處也表示「保障所有台北市民的安全是我們的責任，遇到這種狀況時我們的思考是盡速把所有的疏散門關上，避免洪水溢入堤內造成重大人命財產損失，那我們就真的愧對所有市民了」。（編輯：潘毅）